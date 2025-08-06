遭苗博雅指力挺納粹青年 羅智強：不道歉就提告

台北市議員苗博雅昨指控，國民黨立委羅智強違法包圍地檢，力挺崇拜納粹的國民黨青年宋建樑。羅智強今天上午指出，苗博雅造謠，他是在台北地檢聲援辦公室主任陳冠安，要求苗博雅24小時內公開澄清與道歉、捐出1個月薪資給反廢死團體，否則對苗博雅提起告訴。

羅智強在臉書上表示，苗博雅昨天造謠，公開聲稱他「跑去北檢聲援宋建樑、力挺納粹」，這已經不只是口水，而是法律問題。不用是台大法律系畢業，也不用考上律師，總該分得出「台北地檢」和「新北地檢」的差別吧？

羅智強說，事實是宋建樑4月15日晚間被移送新北地檢偵訊，他未曾到場，更未聲援。苗博雅引用的照片，是4月14日他在北檢聲援陳冠安，新聞標題也寫得清清楚楚，「藍委北檢聲援罷吳四騎士」。

羅智強說，影星周星馳戲言「拿明朝的劍斬清朝的官」，苗博雅拿4月14日「台北地檢」的照片，指控他4月15日去「新北地檢」聲援宋建樑，這不是移花接木、栽贓嫁禍，什麼才是？他痛批，苗博雅蓄意扭曲事實、混淆視聽、欺騙大眾。

羅智強表示，他給苗博雅24小時，要求公開澄清與道歉，並捐出1個月薪資給反廢死團體，以示負責

否則，否則將依法提告，捍衛清白，絕不寬貸；對於「苗言」造謠，絕不姑息！