快訊

從時尚代名詞淪「借廁所」首選 美國星巴克還能翻身？

黛咪摩爾驚爆「不爽阿湯哥拿奧斯卡」發聲：失智前夫布魯斯威利才該拿

一文看懂！川普十大經貿政策的目標與實現困境

遭苗博雅指力挺納粹青年 羅智強：不道歉就提告

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委羅智強（圖）今天在立法院舉行「新國會智庫民調發布」記者會，會前受訪時談到德國在台協會對於網紅「八炯」以仿效納粹方式煽動群眾行動噤聲一事，他痛批駐外單位不應輕易的用有顏色眼睛，跳進來攪和台灣的政治。記者余承翰／攝影
國民黨立委羅智強（圖）今天在立法院舉行「新國會智庫民調發布」記者會，會前受訪時談到德國在台協會對於網紅「八炯」以仿效納粹方式煽動群眾行動噤聲一事，他痛批駐外單位不應輕易的用有顏色眼睛，跳進來攪和台灣的政治。記者余承翰／攝影

台北市議員苗博雅昨指控，國民黨立委羅智強違法包圍地檢，力挺崇拜納粹的國民黨青年宋建樑。羅智強今天上午指出，苗博雅造謠，他是在台北地檢聲援辦公室主任陳冠安，要求苗博雅24小時內公開澄清與道歉、捐出1個月薪資給反廢死團體，否則對苗博雅提起告訴。

羅智強在臉書上表示，苗博雅昨天造謠，公開聲稱他「跑去北檢聲援宋建樑、力挺納粹」，這已經不只是口水，而是法律問題。不用是台大法律系畢業，也不用考上律師，總該分得出「台北地檢」和「新北地檢」的差別吧？

羅智強說，事實是宋建樑4月15日晚間被移送新北地檢偵訊，他未曾到場，更未聲援。苗博雅引用的照片，是4月14日他在北檢聲援陳冠安，新聞標題也寫得清清楚楚，「藍委北檢聲援罷吳四騎士」。

羅智強說，影星周星馳戲言「拿明朝的劍斬清朝的官」，苗博雅拿4月14日「台北地檢」的照片，指控他4月15日去「新北地檢」聲援宋建樑，這不是移花接木、栽贓嫁禍，什麼才是？他痛批，苗博雅蓄意扭曲事實、混淆視聽、欺騙大眾。

羅智強表示，他給苗博雅24小時，要求公開澄清與道歉，並捐出1個月薪資給反廢死團體，以示負責

否則，否則將依法提告，捍衛清白，絕不寬貸；對於「苗言」造謠，絕不姑息！

罷免 苗博雅 羅智強

延伸閱讀

羅智強挺羅明才！823投票讓「三無總統」再輸一次

八炯爆研究納粹引戰火！羅智強控未譴責 苗博雅反嗆「雙面小強」

影／批德國在台協會大小眼 羅智強：勿介入台灣政治

轟賴清德美台關稅「未談先讓」 羅智強：暫時性關稅是騙局

相關新聞

遭苗博雅指力挺納粹青年 羅智強：不道歉就提告

台北市議員苗博雅昨指控，國民黨立委羅智強違法包圍地檢，力挺崇拜納粹的國民黨青年宋建樑。羅智強今天上午指出，苗博雅造謠，他...

硬推823罷免！ 許淑華轟賴清德「開船撞冰山」不顧2300萬人

南投縣長許淑華表示，民進黨在726罷免戰失利後未見反省，賴清德總統還積極發動823罷免。她直言，民眾以用選票表達對大罷免...

羅智強挺羅明才！823投票讓「三無總統」再輸一次

新北立委羅明才面臨罷免考驗，藍營近來全力動員反制，北市立委羅智強今晚助講聲援，除肯定羅明才多年的問政表現，也以自身面對罷...

苗博雅控羅智強「雙面小強」 藍營批惡意扭曲才該改名「苗造謠」

藍委羅智強昨痛批社民黨議員苗博雅，面對網紅八炯私下發表仿效納粹方式煽動群眾行動言論未第一時間發聲，當初甚至還參與兩人主辦...

與民意逆向而行的賴政府 怎麼都敲不醒

綠營726大罷免以全敗收場，賴清德總統不顧最新民意、壓制黨內諍言，堅持讓民進黨黨公職人員全力投入8月23日的罷免，執拗的政治性格展露無遺。國人對執政團隊處理兩岸關係、中南部救災的表現已有諸多不滿，如今美國對等關稅衝擊將至，執政黨還全力搞內耗，恐逼國人用「更大的民主」將警鐘敲得更響。

羅明才反罷同黨隊友來挺 劉和然叫陣：最該被罷免的是蘇巧慧

第二波罷免案8月23日將投票，立委羅明才今晚在公崙活動中心辦地方座談會，國民黨大新店區議員劉哲彰、黃心華、陳儀君都出席，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。