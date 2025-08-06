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硬推823罷免！ 許淑華轟賴清德「開船撞冰山」不顧2300萬人

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華批評賴清德不顧民意反對，硬推823大罷免。圖／本報資料照片
南投縣長許淑華批評賴清德不顧民意反對，硬推823大罷免。圖／本報資料照片

南投縣長許淑華表示，民進黨在726罷免戰失利後未見反省，賴清德總統還積極發動823罷免。她直言，民眾以用選票表達對大罷免的反感，賴清德卻像開船遇見冰山仍不轉舵，腦補自己能衝過去，不顧船上載著2300萬人，這是民進黨最大的政治危機。

南投縣長許淑華今天上午接受中廣「千秋萬事」主持人王淺秋訪問，許淑華說，民進黨在大選結束後隨即策劃罷免行動，設定六席立委為目標，如今七席遭提案罷免仍在規畫之中。726雖守下一役，但823仍是全面戰場，尤其南投兩席立委成焦點，立委游顥是新人，勝選票數不多，被列為首要攻擊對象；馬文君則因長期遭扣「親中」帽子成次要目標。

許淑華說，823同日舉行全國性公投，非罷免選區選民也能透過公投票表達對能源政策與施政不滿。她在原鄉拜訪時提醒選民，即便不能投立委罷免，仍有公投票可用行動表達態度。

她批評，民進黨在水患未解、關稅談判壓力沉重之際仍執意推動罷免，顯示優先順序錯誤。她並提到，司法爭議也加深民眾不滿，例如酒駕累犯、詐欺犯往往交保出獄，社會觀感不佳，反觀政治人物羈押動輒數月甚至近一年，標準明顯不一，讓百姓質疑司法正義。

許淑華坦言，726勝利後部分選民誤以為823已安全，甚至認為可放鬆投票動員，這是823潛在風險。她提醒，726守住的只是第一波，823仍需嚴陣以待。

對於賴清德持續推動罷免，她說，就像開船的人明明看到前方是冰山，卻堅持不轉舵，腦補自己能衝過去，但船上不是只有他一個人，還有2300萬人。她認為，民意已透過726傳達不接受大罷免的訊號，但賴清德仍選擇硬幹，暴露出性格中的不服輸與冒進，恐讓更多民眾失望。

她說，823最後一周將加強地方動員，防範買票與破壞選舉情事發生。國民黨中央已展開分工，民眾黨也表態支援，七席選區將全力護盤，同時推動公投催票。她呼籲七選區選民務必投票，全國各地也要善用公投票，向政府傳達對能源政策與執政表現的不滿。

罷免 許淑華 賴清德

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