苗博雅控羅智強「雙面小強」 藍營批惡意扭曲才該改名「苗造謠」
藍委羅智強昨痛批社民黨議員苗博雅，面對網紅八炯私下發表仿效納粹方式煽動群眾行動言論未第一時間發聲，當初甚至還參與兩人主辦大罷免活動，卻遭苗反嗆，羅當初也曾赴北檢聲援穿納粹裝、比納粹手勢國民黨青年宋建樑，諷羅是「雙面小強」。
不過國民黨青年軍、羅辦公室主任陳冠安表示，羅當初是去聲援他，卻惡意扭曲批其才該改名「苗造謠」，苗臉書貼的這張照片從衣服穿著，還有周圍參與者來看，清清楚楚就是4月14日晚上到北檢前聲援那一場，而宋建樑是隔天才被偵訊，反嗆「羅智強是超時空旅人嗎？」
陳冠安指出，羅智強當初到北檢聲援他，並不是聲援在新北檢偵訊的宋建樑，後來他也被司法機關認證沒有任何犯罪行為與嫌疑，結果苗卻硬說羅是在聲援另一個人「苗博雅是要改名成苗造謠嗎？連最簡單的基礎事實都亂講。」
陳冠安痛批，苗博雅此舉才是百分之百的雙標、指鹿為馬、移花接木，羅明明是到北檢聲援自己辦公室主任，卻被扭曲成「崇拜與讚美納粹」的行為，痛批苗站在納粹鷹底下，跟八炯這樣要想效仿納粹成立衝鋒隊，把在野力量當作猶太人清洗的人做伙推大罷免「苗博雅的反極權，就這？」
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