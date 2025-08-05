羅智強挺羅明才！823投票讓「三無總統」再輸一次

新北立委羅明才面臨罷免考驗，藍營近來全力動員反制，北市立委羅智強今晚助講聲援，除肯定羅明才多年的問政表現，也以自身面對罷免的經歷為例，強調團結對抗政治鬥爭的重要性。他表示，「8月23日這一票，不只是挺羅明才，更是讓賴清德再輸一次。」

羅智強一開場語帶幽默表示：「我來到這裡覺得好親切，大家都在說『羅委員好棒、羅委員好讚』，我一開始還以為是在說我。」他說，近來國民黨多位立委遭發動罷免，社會對立升高，許多議題無法在理性討論下前進，「原本在國會好好問政、服務民眾，現在每天不是在街頭宣講，就是在面對仇恨操作。」

他也提到，自己因眼疾拖延三周未就醫，就是因罷免行程排得滿滿，直到投票結束才去開刀，「醫生說沒看過那麼大顆的針眼，麻醉打3次還是痛，我心裡就是一直在罵賴清德，忍過去就不痛了。」

羅智強批評總統賴清德是「三無總統」－無品、無德、無能，台灣社會當前的撕裂與不安，總統應負最大責任。他感嘆，某一次參加公祭時，竟遇到民眾在儀式中比倒讚，「我不怪他，但這樣的對立，正是來自執政者刻意煽動仇恨。」

羅智強也分享，羅明才支持朋友不遺餘力，連每天上下班搭乘的公車車體廣告都印有「不同意罷免」，「但他還特地沒印日期，因為其他人是7月26日，他怕大家混淆，等過了726才加上823，這是多細心的考量。」

羅智強呼籲選民務必在8月23日出來投票，「用選票讓仇恨政治退場，也讓賴清德再次面對民意的警告。」