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羅明才反罷同黨隊友來挺 劉和然叫陣：最該被罷免的是蘇巧慧

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
第二波罷免案8月23日將投票，立委羅明才今晚在公崙活動中心辦地方座談會。圖／新北市立委羅明才提供
第二波罷免案8月23日將投票，立委羅明才今晚在公崙活動中心辦地方座談會。圖／新北市立委羅明才提供

第二波罷免案8月23日將投票，立委羅明才今晚在公崙活動中心辦地方座談會，國民黨大新店區議員劉哲彰、黃心華、陳儀君都出席，副市長劉和然也到場助陣，劉說，第一次24比0民進黨還是沒醒過來，第二波要完成7比0，才能讓民進黨好好反省。

劉和然有意進軍2026新北市長之役，綠營立委蘇巧慧是潛在假想敵。劉今晚助講提到，最該被罷免的人是立委蘇巧慧，蘇的父親蘇貞昌當過行政院長，卻都沒有為新北的財劃法盡力發聲，最該被罷免的人就是蘇巧慧。

今晚有多位立委到場聲援，包括王鴻薇、李彥秀、牛煦庭、謝龍介、羅智強與高金素梅等，現場湧入約500人，氣氛熱烈。

王鴻薇表示，這次罷免並非單純針對個人，是一場「組織性霸凌」，她指出被罷免民代屢遭網路攻擊，媒體也連日報導相關爭議，「我們不是被罷免，是被霸凌」，強調國民黨立院席次不能減少，「一個都不能少」，呼籲支持者務必提高警覺，不可輕忽。

王鴻薇以自身經歷指出，今年7月26日國民黨面臨多位立委罷免投票，她與牛煦庭、李彥秀等24位立委「一起存活下來」，靠的是選民願意走出來投票。「那天我們投票率逼近6成，只有出來投票，才能守住監督力量。

她也不諱言擔心天候影響投票意願，回憶當時遇到颱風警報，一度擔憂會停班停課影響投票率，所幸天氣穩定，「老天保佑我們撐過來了」。她呼籲，8月23日即使天候不佳，選民也要勇敢站出來投票，「投票率就是我們最大戰力」。

桃園立委牛煦庭表示，羅明才31歲進入立法院，至今已奉獻超過半生給大新店地區，在地方建設與國會問政表現俱佳，從安康交流道、安坑輕軌到運動中心皆可見其努力成果。他也特別強調羅在財政委員會的長年歷練，「從亞洲金融風暴、歐債危機到最近的經濟轉折，羅都能提出專業建言，這樣的立委怎能少？

牛煦庭認為，面對當前經濟危機，更需財經專業出身的立委協助把關國家政策，他呼籲支持者在8月23日投票日展現行動力，「今天除了掌聲如雷，回去就要電話一通通打出去，親朋好友一起催票，讓羅明才留在國會，繼續為地方發聲」。

李彥秀指出，羅明才去年以近11萬票高票當選，顯示其長年深耕獲得選民高度肯定，這次目標希望不同意罷免票能衝破10萬，「這不是只是羅明才個人的選戰，是整個國民黨在立法院的關鍵防線，不能讓民進黨有破蛋機會」。

國民黨大新店區議員劉哲彰（左六）、黃心華（左五）、陳儀君（右七）都出席，副市長劉和然（左三）也到場助陣。記者張策／攝影
國民黨大新店區議員劉哲彰（左六）、黃心華（左五）、陳儀君（右七）都出席，副市長劉和然（左三）也到場助陣。記者張策／攝影

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