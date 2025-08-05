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到新店為羅明才助講 謝龍介酸：賴清德現在找不到樓梯下來

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
國民黨立委謝龍介今晚到新北新店，為立委羅明才站台助講。記者張策／攝影
國民黨立委謝龍介今晚到新北新店，為立委羅明才站台助講。記者張策／攝影

國民黨立委謝龍介今晚到新北新店，為立委羅明才站台助講，謝笑稱，他一生監督賴清德總統一人，賴民調直直落，擔心賴沒頭路，他也會跟著沒舞台，重點是賴清德現在找不到樓梯下來，823投票結果就是那道樓梯。

「讓賴總統知道民意在反了！」謝龍介說，民進黨主張非核家園，但台灣需要穩定的電力，不能沒有核能發電，「若失去核能絕對包死」，另一個問題是民進黨派系結合綠能公司，用合法掩護非法，藏著很多弊端。

謝龍介也稱讚，羅明才服務不分黨派值得相挺，新店人不能漏氣，第一波罷免案全國其他24區都過關了，新店更要挺住。

謝在台上說「萬一，絕對不能有萬一…….」，台下群眾說「是要一萬」，謝順勢說「對，那就領一萬，全民普發現金」，台上台下互動多，笑聲不斷。

罷免

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