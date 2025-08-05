八炯被爆研究納粹煽動群眾 張啓楷：曹興誠同是法西斯

726罷免投票落幕，網紅「閩南狼」自爆網紅「八炯」研究納粹思想、標語等，指罷免活動變質。民眾黨立委張啓楷今日表示，不只八炯，聯電創辦人曹興誠說罷免成功後要修法，制裁反台獨者，這就是法西斯。

閩南狼突然爆料八炯在研究納粹操控群眾，甚至說要協助成立衝鋒隊等。八炯則說，相關不當發言完全出於其個人思慮不周，沒有其他人應該為此負責，自己願意承擔相關後果。

張啓楷今在「志聖鮮思」上表示，現在是大罷免大失敗後，罷團跟民進黨網內互打，爆料的閩南狼更指證歷歷拿Line對話，表明八炯想操縱對立情緒，甚至419青鳥上凱道，背景圖案的老鷹就是納粹老鷹。不只八炯，曹興誠也說大罷免成功後要修法，「在台灣反台獨，主張統一，就要把你關起來」，這就是呼應民進黨團總召柯建銘曾提出來的刑法100條，完全就是法西斯。

何志勇說，八炯研究納粹，讓人聯想到1933年，德國國會大廈遭縱火。納粹宣稱共產黨策動暴亂，希特勒隨即說服總統簽署「國會縱火法令」，剝奪基本自由，並將共產黨列為非法組織，接著解散國會、重新改選。為了通過可繞過國會自行立法的「授權法」，納粹取消共產黨81席，並恐嚇社民黨議員，迫使26人棄權。「授權法」通過後，希特勒立即取締所有非納粹政黨，建立一黨獨裁。這是威瑪共和國滅亡與納粹極權興起的歷史轉捩點。現在八炯爆納粹想法，實在讓人擔憂。

何志勇進一步指出，納粹當初操作的手段包括：壟斷電台、審查電影、控制媒體、製造內部與外部敵人。在此之下，納粹建立「單一聲音」的輿論空間，使民眾無法接觸獨立資訊、培養對希特勒的個人崇拜與民族主義狂熱，更為後續的侵略與屠殺行動創造社會接受度與道德遮蔽。諸如此類種種狀況，未來是否可能在民主的台灣發生，國人必須嚴肅看待。