八炯爆研究納粹引戰火！羅智強控未譴責 苗博雅反嗆「雙面小強」

網紅閩南狼爆料，指一同參與挺罷免戰友八炯，私下想仿納粹方式煽動群眾行動，並透露八炯「研究納粹如何操控群眾反共」，甚至將腦筋動到大罷免活動舞台露出，引起各界譴責。藍委羅智強今在臉書更指控社民黨議員苗博雅未站出來譴責，苗反嗆，羅4月還曾在北檢聲援穿納粹裝、比納粹手勢的國民黨青年，痛批「雙面小強」。

苗博雅指出，納粹主義是人類歷史的極端之惡，任何崇拜、美化、淡化納粹主義行為都必須最嚴厲譴責，而當天他參加的419活動，該活動唯一訴求「反極權護民主」，反對極權中共侵略當然也反對納粹主義，參與活動時完全沒有代表納粹主義的旗幟、服飾、口號、標誌、手勢，訴求也與完全無關。

苗博雅批評，八炯與閩南狼個人私下提及納粹訊息，是對這場活動最嚴重侮辱，身為活動主辦人，不知謹言慎行濫用群眾信任，傷害大家，是相當不負責任，也極度不妥，辜負數萬名熱心參與者，讓原本理念端正的公民運動蒙上陰影，雖然已道歉但仍應用具體行動請求社會原諒。

面對羅智強指控，苗博雅反嗆，羅智強曾在今年4月曾率眾包圍地檢，力挺當時在地檢署戴著象徵納粹的卐字臂章，並做出納粹敬禮手勢，國民黨青年、當時罷團領銜人宋建樑，「何時為羅智強違法包圍地檢署力挺國民黨納粹青年的行為道歉？」痛批羅智強是「雙面小強」。