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罷團街頭宣講促投同意票 林思銘辦反罷說明會

中央社／ 新竹縣5日電
國民黨立委林思銘。圖／聯合報資料照片
國民黨立委林思銘。圖／聯合報資料照片

國民黨立委林思銘今天說，罷免鬧劇消耗社會資源，已辦反罷說明會約30場，籲民眾投不同意罷免；罷團「斯除惡銘」上街宣講，另民進黨竹縣黨部辦說明會，盼民眾站出投同意罷免。

林思銘在臉書發文表示，新的假訊息、新的抹黑攻擊仍可能不斷出現，這不是一場單純的投票，而是對政治操作的反擊，盼民眾守住他，讓他可以繼續在立法院為新竹縣發聲、爭取建設與福祉。

林思銘告訴中央社記者說，他會持續按照步調走，並已啟動至村、里辦反罷說明會，至今辦理約30場，今天晚上7時於竹北市福龍宮辦反罷說明會，另在16日於新竹縣政府廣場、22日於竹東戲曲公園辦大型造勢。

民進黨新竹縣黨部透過文字表示，「新竹要光明」面對面說明會開跑，首場在今天下午5時30分在北埔鎮的范秉強宅，並邀請立委林月琴助講；竹北場在6日晚上6時30分於民進黨新竹縣黨部舉行，民進黨發言人吳崢將出席。

民進黨新竹縣黨部執行長陳禹同表示，竹東場在19日下午5時辦理，地點在竹東鎮中山社區活動中心，黨籍立委沈伯洋將出席宣講，盼民眾站出表達聲音，讓新竹縣迎向光明未來。另罷團「斯除惡銘」也續展開街頭宣講行動，籲民眾投同意罷免票。

罷免

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