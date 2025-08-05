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823罷免有新招？李宇翔透露綠營考慮推「對手」出來

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市議員李宇翔。本報資料照片
新北市議員李宇翔。本報資料照片

民進黨在726罷免失利，民進黨新北議員李宇翔今接受節目專訪，面對823公投及第二波罷免投票，李透露黨內及社會各界討論，是否要推舉人選出來，比如前立委陳柏惟罷免案，當時顏寬恒是罷免志工，「不過還沒有最終決議。」

李宇翔表示，罷免案非民進黨發起，是由下而上發起的「怎麼能說要總統不做就不做」，畢竟總統只能協調院際或不同政黨間，若賴清德以總統之姿喊話「罷免不要進行」，是否也會有另一派人馬認為總統此舉是壓制言論自由？總統如何因應也考驗領導人智慧。

而726罷免挫敗，李認為應總辭處理，以具體行動回應社會民意，先前公開發文也已表明，支持以總辭作為黨中央負責方式，雖然最終是否採行，仍須視高層整體判斷與智慧而定，但他認為，面對如此大規模且清晰的選民訊號，「展現態度」就是當前最迫切的任務。

面對823公投及第二波罷免投票，李透露民進黨內與社會各界都有討論，是否要推舉人選出來，以對手之姿讓民眾評選，比如前立委陳柏惟罷免案時，當時顏寬恒就出來當罷免志工，民眾覺得有對比性，「不過還沒有最終決議。」

罷免

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