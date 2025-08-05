卓內閣成員失言爭議多 多官員點名下台

823二度大罷免後，行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝、內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等官員都可能下台！近來內閣改組傳聞不斷，從郭智輝失言蒙古症、菲律賓蓋綠電廠，到教育部長鄭英耀、次長葉丙成處理師大抽血案與性平爭議不力，還有衛福部長邱泰源沒處理好急診壅塞，法務部長鄭銘謙在柯文哲案，都引發不小的爭議。

郭智輝頻失言

7月26日大罷免後，多位官員遭到點名應該下台負責，民眾黨總召黃國昌與國民黨立委吳宗憲曾點名行政院長卓榮泰下台。

吳宗憲另外也說，最該換的是郭智輝與劉世芳：郭智輝沒有把事情做好又傲慢，面對質詢連基本數據都不清楚；劉世芳則是每天忙著搞大罷免、改路名，國事都不管。

國民黨還曾特別整理郭智輝的失言語錄，包括提及台積電與英特爾合資一事以「蒙古症」比喻；曾誇口台灣要到菲律賓投資綠電，但此事後來就沒有下文；郭智輝還說過電價不是越便宜越好、不必每房裝冷氣、跳電次數沒有比較多，只是因為媒體每天報導…等言論。

性平、抽血屢出包

綠營方面也有傳出要官員下台的聲浪，有綠委點名，郭智輝上任後爭議不斷，應該下台；還有教育部長鄭英耀處理台師大女足抽血案不力、衛福部長邱泰源從年初急診壅塞爭議，未及時妥善處理，還被爆料「作秀」等，都該下台換上更適合人選。

另外，TPOC台灣議題研究中心近日也盤點6、7月以來各部會閣員的網路聲量與負面聲量，發現負評最高的是法務部長鄭銘謙，依次為教育部次長葉丙成、劉世芳、邱泰源以及郭智輝。鄭銘謙的主要負面聲量來源包括「調查官偷拍少女裙底只記一大過，並未調離現職」引發網友討論。

白營多批判法務部

另外，還有彭振聲妻子墜樓、罷團公布密件與民眾黨主席黃國昌的「示範帶」爭議都引爆了鄭銘謙的負面聲量。葉丙成主要是標案涉嫌圖利，還有台大舍監性平案公布女學生個資等事情，都引發許多民眾不滿。劉世芳則是因為改名中正路、租金補貼要地方分攤等議題引發不滿。







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