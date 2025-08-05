快訊

Spotify漲價了！台灣最新月費曝光 鐵粉照挺：1功能完勝其他家

台積電2奈米製程技術外洩 高檢搜日商、聲押3工程師獲准

超商1款飲品占據一半貨架！上萬網友大推：長大才知健康好喝

卓內閣成員失言爭議多 多官員點名下台

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
近日大罷免失利下，多位內閣官員因爭議、失言紀錄多，遭點名應該下台。（中央社資料照彙整）
近日大罷免失利下，多位內閣官員因爭議、失言紀錄多，遭點名應該下台。（中央社資料照彙整）

823二度大罷免後，行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝、內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等官員都可能下台！近來內閣改組傳聞不斷，從郭智輝失言蒙古症、菲律賓蓋綠電廠，到教育部長鄭英耀、次長葉丙成處理師大抽血案與性平爭議不力，還有衛福部長邱泰源沒處理好急診壅塞，法務部長鄭銘謙在柯文哲案，都引發不小的爭議。

郭智輝頻失言

7月26日大罷免後，多位官員遭到點名應該下台負責，民眾黨總召黃國昌與國民黨立委吳宗憲曾點名行政院長卓榮泰下台。

吳宗憲另外也說，最該換的是郭智輝與劉世芳：郭智輝沒有把事情做好又傲慢，面對質詢連基本數據都不清楚；劉世芳則是每天忙著搞大罷免、改路名，國事都不管。

國民黨還曾特別整理郭智輝的失言語錄，包括提及台積電與英特爾合資一事以「蒙古症」比喻；曾誇口台灣要到菲律賓投資綠電，但此事後來就沒有下文；郭智輝還說過電價不是越便宜越好、不必每房裝冷氣、跳電次數沒有比較多，只是因為媒體每天報導…等言論。

性平、抽血屢出包

綠營方面也有傳出要官員下台的聲浪，有綠委點名，郭智輝上任後爭議不斷，應該下台；還有教育部長鄭英耀處理台師大女足抽血案不力、衛福部長邱泰源從年初急診壅塞爭議，未及時妥善處理，還被爆料「作秀」等，都該下台換上更適合人選。

另外，TPOC台灣議題研究中心近日也盤點6、7月以來各部會閣員的網路聲量與負面聲量，發現負評最高的是法務部長鄭銘謙，依次為教育部次長葉丙成、劉世芳、邱泰源以及郭智輝。鄭銘謙的主要負面聲量來源包括「調查官偷拍少女裙底只記一大過，並未調離現職」引發網友討論。

白營多批判法務部

另外，還有彭振聲妻子墜樓、罷團公布密件與民眾黨主席黃國昌的「示範帶」爭議都引爆了鄭銘謙的負面聲量。葉丙成主要是標案涉嫌圖利，還有台大舍監性平案公布女學生個資等事情，都引發許多民眾不滿。劉世芳則是因為改名中正路、租金補貼要地方分攤等議題引發不滿。


”AA”

【更多精采內容，詳見

罷免 郭智輝 鄭英耀 葉丙成

延伸閱讀

【重磅快評】郭智輝的4千億美元「舉例說」 就是在測風向

郭智輝4000億換關稅炸輿論！經濟部急澄清「只是舉例」…網質：拔草測風向

對等關稅衝擊產業 經長郭智輝：四大面向 協助傳產

20％關稅是4000億美金換來的？郭智輝證實談判壓力…網傻眼：不是換15％嗎

相關新聞

罷團辱罵選民低智商 國民黨批：賴總統不制止「還堅與罷團同行」

第二波大罷免8月23日投票。國民黨今天表示，罷免團體持續在各地散播仇恨言論，甚至羞辱台灣人民。而賴清德總統不僅沒有制止，...

卓內閣成員失言爭議多 多官員點名下台

823二度大罷免後，行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝、內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等官員都可能下台！近來內閣改組傳聞不斷，從郭智輝失言蒙古症、菲律賓蓋綠電廠，到教育部長鄭英耀、次長葉丙成處理師大抽血案與性平爭議不力，還有衛福部長邱泰源沒處理好急診壅塞，法務部長鄭銘謙在柯文哲案，都引發不小的爭議。

台灣大罷免結果 海外解讀的盲點

台灣宣稱公民間團體發動的「大罷免」國民黨24席立委、民眾黨新竹市長，結果25人全部獲高票「不同意罷免」，否定罷免行動正當...

影／批德國在台協會大小眼 羅智強：勿介入台灣政治

網紅「八炯」被爆以仿效納粹方式煽動群眾行動，網友不滿德國在台協會對此噤聲，紛紛擁入臉書譴責，隨後德國在台協會發文表示，譴...

掛看板遭施壓、不公？ 中二罷團和顏寬恒駁火互控

台中罷團在4、5、6選區失利後，中二選區的罷免團體「中二解顏」的罷免行動仍積極進行，今在烏日林新醫院對面的一處民房上掛出...

影／台中罷團掛看板頻受阻 控訴遭到差別待遇

8月23日進行第二梯次立委罷免投票，台中市第二選區罷團今天宣布上首面看板，中二解顏志工、發言人林宣宏表示，在確定過第二階...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。