掛看板遭施壓、不公？ 中二罷團和顏寬恒駁火互控

台中罷團在4、5、6選區失利後，中二選區的罷免團體「中二解顏」的罷免行動仍積極進行，今在烏日林新醫院對面的一處民房上掛出首面看板，同時批評在掛看板上一事，市府似有有所偏袒。但顏寬恒服務處則反批，罷團經常針對其看板無差別檢舉，甚至還有人刻意把布條上的不同意的「不」用噴漆覆蓋，警方據報也逮人。

罷團上午在看板前方的停車場舉辦記者會，一名中年男子經過時不滿人行道站了人，先是說「借過一下，這要怎麼過」後又批評「來亂的！」讓罷團發言人林宣宏一度停下發言，罷團人員面面相覷。

林宣宏說，首面看板歷經地方勢力與市府的壓力，才終於在挺身而出的公民及市議員張家銨協助下完成設置，象徵公民在罷免行動中不退縮的決心。

他說，罷免啟動以來，數度嘗試租借看板空間，但支持者不是因受到地方壓力而拒絕，就是一談妥便立刻收到市府警告，明言「每面開罰4萬元、限期拆除」。但顏寬恒的紅布條違規掛在各街頭巷尾、公共場所卻未見市府動作，市府有雙重標準。

張家銨說，罷團承受來自地方的壓力，還要受到市府的打壓。因此她趕緊聯繫支持者，並自掏腰包協助罷團製作，希望以實際行動支持罷團。

至於看板內容，罷團批評顏寬恒提出開放中國依親者納入台灣健保的提案，若實施將造成中國人可以輕易使用健保資源，排擠台灣人病患的就醫權益，醫療品質與公平性都將因此下降。

顏寬恒服務處說，罷團不斷騷擾反對罷免的支持者，不願意配合連署的店家，市府衛生局、環保局就會接獲檢舉前往稽查，看板及布條也無差別式地被檢舉，還許多布條，被噴漆把不同意罷免的「不」字覆蓋，都已經報警並提告，有人因此被逮。

顏寬恒也聲明，當初修法係基於人道立場，考量在台年長老兵、榮民，開放其大陸子女來台照顧，毫無使其「健保吃到飽」的意圖，即使入籍也要與其他民眾一樣繳納健保費、依法辦理。再者，本案是2016年提出，因提案屆期不連續，此案已無法再繼續審議，根本也沒通過，他已多次澄清，但罷免方仍在造謠。

市府都發局也聲明，罷免期間相關廣告物處理，均會依規查處，不會有差別待遇不同。針對民眾陳情之罷免、反罷免廣告物均依規列管至投票日止。