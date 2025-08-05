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影／台中罷團掛看板頻受阻 控訴遭到差別待遇

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市罷團控掛看板受阻，至今才掛上第一面看板。記者黃仲裕／攝影
台中市罷團控掛看板受阻，至今才掛上第一面看板。記者黃仲裕／攝影

8月23日進行第二梯次立委罷免投票，台中市第二選區罷團今天宣布上首面看板，中二解顏志工、發言人林宣宏表示，在確定過第二階段，可以進入第三階段投票後，地方開始出現大量的反罷免看板，而且數量非常驚人。但是近期罷團想要租借看板時，許多廠商卻收到台中市都發局的警告，聲稱如果掛上看板就要開罰四萬元，而且強制拆除, 質疑市府行政立場不一致。

市議員張家銨表示，掛看板是台灣特有的選舉文化，但是面對罷免，罷團卻處處碰壁，她質疑，難道反罷免方掛上的每一面看板都合法，這樣不是差別待遇，什麻是差別待遇?

顏寬恒團隊回應，請罷免團體不要做賊喊抓賊，許多懸掛於私人領域的布條，罷免團體也以噴漆方式，故意將不同意罷免的「不」字覆蓋，都已經報警提起告訴，也有部分嫌犯落網。

罷團控掛看板受阻，至今才掛上第一面看板。記者黃仲裕／攝影
罷團控掛看板受阻，至今才掛上第一面看板。記者黃仲裕／攝影
台中市罷團今天開記者會宣布掛上第一面看板。記者黃仲裕／攝影
台中市罷團今天開記者會宣布掛上第一面看板。記者黃仲裕／攝影

罷免 顏寬恒

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