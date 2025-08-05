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【重磅快評】區分「示警」或「模仿」納粹 有那麼困難？

聯合報／ 主筆室
網紅「八炯」（中）遭戰友爆料私下納粹言論，引起討論。圖／聯合報系資料照片
網紅「八炯」（中）遭戰友爆料私下納粹言論，引起討論。圖／聯合報系資料照片

反共挺罷網紅閩南狼前天爆料，另一名反共挺罷網紅八炯研究納粹控制群眾的方法，不少網友到德國在台協會臉書留言洗版；直到昨天下午，該協會才以不點名的方式譴責；對照五月時該協會批評國民黨主席朱立倫希特勒類比賴清德的「主動積極」，這個譴責文更引來大多是批判的逾五千則留言，堪稱「提油救火」的標準操作。

何以致之？對比德國在台協會這兩則貼文，最大的問題自是眾多網友質疑的「雙標」；但對於台灣人民來說，更深層的問題只怕是，難道區分「示警」或「模仿」納粹竟有那麼困難？也不禁讓人質疑，是否有人刻意藉由外籍人士操作納粹詮釋權，以遂行特定政治目的？

回顧在大罷免過程中與納粹的諸多爭議，首先起於四月時國民黨籍的罷團領銜人宋建樑配戴納粹臂章應訊，當時德國在台協會立即發出聲明，以「無恥」等重話譴責宋的行為，並稱：「非常震驚再次看到關於民眾使用納粹符號以及納粹制服的新聞，且此次的行為帶有政治目的。」

宋建樑的個人言行極其不當，德國在台協會的聲明也適時且得宜。當然，民進黨及罷團「撿到槍」、挾其聲明猛批國民黨自是必然操作，但也並未引發太多質疑。

然而，幾天後網紅八炯於總統府前的凱達格蘭大道，舉辦「拒絕統戰，守護台灣」活動，當天就有網友在PTT質疑「總覺得這圖上的標誌好像在哪見過」，並貼上納粹黨黨徽帝國鷹圖示作對比，卻未見德國在台協會或民進黨對此「類納粹」集體行為有所回應。

豈料朱立倫於五月七日下午國民黨中常會後，再次指涉總統賴清德的作為是希特勒，反而引發德國在台協會爆雷式反應，在當晚即直接點名朱立倫，並指稱「今日的台灣絕不能與納粹暴政相比，台灣機構也不能被比喻為納粹政權的恐怖統治工具」；隨後幾個西方國家駐台單位也以轉貼文表示支持。賴政府、罷團更如同撿到「洋機關槍」、大作文章。

質言之，類似宋建樑及八炯的作為，不僅只是個人言論，更已涉及實際行動，絕對匹配得上德國在台協會的「無恥」兩字；但朱立倫把「打掉雜質」的賴政府比擬為納粹，怎麼看都是向全民乃至全球「提醒勿再犯大錯」的「示警」，竟然也讓德國在台協會跳腳，就不免讓人質疑其在台灣大罷免中的立場與站隊意圖。

尤其，八炯不僅有著研究納粹如何操控群眾反共、設立納粹衝鋒隊發起革命等言論，四一九集會更已事涉「類學習納粹革命」群體洗腦行動的實踐，德國在台協會卻是於網友千呼萬喚後才簡短聲明稱，該會譴責所有關於納粹手勢與符號的使用與標示、包含任何崇拜、讚美或淡化納粹主義的說法或行為。也難怪網友留言質疑「講得這麼含糊，是怕得罪誰？」「譴責誰可以說清楚嗎？未具名的方式是譴責台灣全體國民？」

示警納粹、模仿學習納粹，乃至「類納粹」洗腦群體，這是截然不同的意識形態與作為，鑑別也沒有那麼困難。如今，反倒是被民進黨的「譴責任何消費、運用納粹符號的行為」，以及德國在台協會異曲同工的「崇拜、讚美或淡化納粹主義」給模糊了邊界，竟連批判當權者是納粹，都成了「消費、淡化」納粹；對次真正的類納粹實際作為，反倒視而不見。

這究竟只是單純的「裡應外合」，還是緊握納粹詮釋權的刻意使壞？不僅是台灣人民，相信世界公民心中自有一把尺。

罷免 八炯 閩南狼 朱立倫 希特勒 賴清德

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