快訊

美國務院前顧問爆：我駐處月花6萬美元 雇川普官員恐不歡迎的遊說團

周四立秋！當天忌悲傷、別吃西瓜、多吃「這個」才能旺整年

Windows「記事本」失控！多了AI功能愈來愈肥 他批：慘淪Copilot廣告平台

憂公民團體認被切割離民進黨而去 莊瑞雄：823罷免不得不跟

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委莊瑞雄今天接受「POP撞新聞」廣播專訪時表示，823第二波罷免民進黨不得不跟，不然公民團體會認為被切割，就會離民進黨而去，這是政治上難題。

若823再次全部罷免未通過怎麼辦？莊瑞雄指出，那也沒辦法了，現在不是跟不跟的問題，是民進黨主導了，反共護台志工聯盟的曹興誠都說要去當側翼了，變民進黨在主導了。若還是輸，當然算民進黨的。屆時民進黨主席賴清德要請辭嗎？莊說，「黨主席又不是我，問我這題」。

莊瑞雄表示，726第一波大罷免時，很多人也認為國民黨立委會被罷免掉很多席次，多到哪裡不知道，以台東為例，當天到下午4時，國民黨一看投票率，也認為台東立委被罷免掉了。當時的預測都不準，所以現在說823第二波罷免投票就一定全部不通過，這也不一定。

罷免 莊瑞雄

延伸閱讀

遭游盈隆酸「燒成灰還是綠」 曹興誠反嗆「有色盲」：已變了顏色

想宣布統一言論違法…李文忠批曹興誠說法「法西斯」提醒綠營小心

曹興誠怒槓游盈隆！先酸綠元老如毛澤東墮落 再嗆「無恥」：要告隨便

曹興誠驚句連發！先嗆國民黨726罷免作弊 再鼓勵「大陸各省獨立」

相關新聞

罷團辱罵選民低智商 國民黨批：賴總統不制止「還堅與罷團同行」

第二波大罷免8月23日投票。國民黨今天表示，罷免團體持續在各地散播仇恨言論，甚至羞辱台灣人民。而賴清德總統不僅沒有制止，...

憂公民團體認被切割離民進黨而去 莊瑞雄：823罷免不得不跟

民進黨立委莊瑞雄今天接受「POP撞新聞」廣播專訪時表示，823第二波罷免民進黨不得不跟，不然公民團體會認為被切割，就會離...

八炯學納粹 羅智強點名苗博雅「怎麼不說話？」

網紅八炯被爆私下發表仿效納粹方式煽動群眾行動的言論，引發熱議，國民黨羅智強點名，台北市議員苗博雅曾嗆他「約法三章」，若他...

八炯納粹言論惹議…Cheap：人類歷史地獄代名詞不能碰 最後會毀掉台灣

網紅八炯被爆私下發表仿效納粹方式煽動群眾行動的言論。對此，百萬網紅Cheap在臉書直呼「真傻眼」，他說，納粹是人類歷史的...

道歉納粹言論「錯誤發言」 八炯批藍白網軍見獵心喜、823罷免順利通過

網紅「八炯」遭戰友閩南狼指控他以仿效納粹方式煽動群眾行動。對此，八炯昨天透過影片（ https://udn.com/ne...

從賴清德雜質論、曹興誠反統法西斯到八炯納粹夢 誰是大罷免失敗元凶？

從賴清德總統的「雜質論」，到前立委李文忠批曹興誠為「法西斯台灣民族主義論述」，再到「八炯」被爆自比納粹、想學納粹帶領罷免團體，近月來台灣的政治語言一次比一次極端。這些標籤不只是口水戰，而是折射出台灣民主在罷免風潮下的隱憂——當政治被單向忠誠綁架，「抗中保台」的旗幟正在偏離它原本守護民主價值的初衷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。