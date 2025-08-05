憂公民團體認被切割離民進黨而去 莊瑞雄：823罷免不得不跟

民進黨立委莊瑞雄今天接受「POP撞新聞」廣播專訪時表示，823第二波罷免民進黨不得不跟，不然公民團體會認為被切割，就會離民進黨而去，這是政治上難題。

若823再次全部罷免未通過怎麼辦？莊瑞雄指出，那也沒辦法了，現在不是跟不跟的問題，是民進黨主導了，反共護台志工聯盟的曹興誠都說要去當側翼了，變民進黨在主導了。若還是輸，當然算民進黨的。屆時民進黨主席賴清德要請辭嗎？莊說，「黨主席又不是我，問我這題」。

莊瑞雄表示，726第一波大罷免時，很多人也認為國民黨立委會被罷免掉很多席次，多到哪裡不知道，以台東為例，當天到下午4時，國民黨一看投票率，也認為台東立委被罷免掉了。當時的預測都不準，所以現在說823第二波罷免投票就一定全部不通過，這也不一定。