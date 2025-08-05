八炯納粹言論惹議…Cheap：人類歷史地獄代名詞不能碰 最後會毀掉台灣

從賴清德總統的「雜質論」，到前立委李文忠批曹興誠為「法西斯台灣民族主義論述」，再到「八炯」被爆自比納粹、想學納粹帶領罷免團體，近月來台灣的政治語言一次比一次極端。這些標籤不只是口水戰，而是折射出台灣民主在罷免風潮下的隱憂——當政治被單向忠誠綁架，「抗中保台」的旗幟正在偏離它原本守護民主價值的初衷。

2025-08-05 05:50