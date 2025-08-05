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八炯納粹言論惹議…Cheap：人類歷史地獄代名詞不能碰 最後會毀掉台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為網紅八炯（前）與歌手閩南狼（後）。本報資料照片
圖為網紅八炯（前）與歌手閩南狼（後）。本報資料照片

網紅八炯被爆私下發表仿效納粹方式煽動群眾行動的言論。對此，百萬網紅Cheap臉書直呼「真傻眼」，他說，納粹是人類歷史的地獄代名詞，絕對不能碰的，自稱是民主鬥士，卻學納粹演講？說自己是台派，卻崇拜極權？

Cheap表示，歌手閩南狼說早419前就發現八炯愈來愈極端跟偏激，還私下說自己正在研究納粹，因為納粹也是反共的，想仿效納粹的演講方式、學習納粹操弄群眾情緒，還說要「找出一群猶太人」來讓群眾發洩怒火。

「兄弟，這不是把中國嚇跑，是把台灣人嚇壞」，Cheap表示，用納粹的手段去反共，最後只會像納粹一樣，毀掉自己、也毀掉台灣。「不就是我之前講的，極端嚇跑了中間選民，失敗了還在檢討1萬塊」，難怪一開始會預測可以罷免10至15個，離民意這麼遠還不知道。

Cheap 罷免 八炯 閩南狼

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從賴清德總統的「雜質論」，到前立委李文忠批曹興誠為「法西斯台灣民族主義論述」，再到「八炯」被爆自比納粹、想學納粹帶領罷免團體，近月來台灣的政治語言一次比一次極端。這些標籤不只是口水戰，而是折射出台灣民主在罷免風潮下的隱憂——當政治被單向忠誠綁架，「抗中保台」的旗幟正在偏離它原本守護民主價值的初衷。

新聞眼／未點名譴責八炯…清「德」協會 雙標傷形象

台灣半年出現三次納粹爭議，藍綠都踩到敏感紅線，外國駐台單位反應卻不如他們堅持的價值這麼一致；網友湧向德國在台協會臉書要說法時，受納粹傷害之深的以色列駐台辦事處卻一聲不吭，曾轉發力挺反納粹價值的英國、荷蘭和比利時駐台單位，這次也相當低調。

八炯被爆學納粹…德國在台協會譴責慢 網路罵爆

網紅八炯被爆以仿效納粹方式煽動群眾行動，德國在台協會臉書遭網友洗版要求譴責。德國在台協會表示，譴責所有任何崇拜、贊美或淡化納粹主義的說法或行為。

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