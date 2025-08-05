八炯納粹言論惹議…Cheap：人類歷史地獄代名詞不能碰 最後會毀掉台灣
網紅八炯被爆私下發表仿效納粹方式煽動群眾行動的言論。對此，百萬網紅Cheap在臉書直呼「真傻眼」，他說，納粹是人類歷史的地獄代名詞，絕對不能碰的，自稱是民主鬥士，卻學納粹演講？說自己是台派，卻崇拜極權？
Cheap表示，歌手閩南狼說早419前就發現八炯愈來愈極端跟偏激，還私下說自己正在研究納粹，因為納粹也是反共的，想仿效納粹的演講方式、學習納粹操弄群眾情緒，還說要「找出一群猶太人」來讓群眾發洩怒火。
「兄弟，這不是把中國嚇跑，是把台灣人嚇壞」，Cheap表示，用納粹的手段去反共，最後只會像納粹一樣，毀掉自己、也毀掉台灣。「不就是我之前講的，極端嚇跑了中間選民，失敗了還在檢討1萬塊」，難怪一開始會預測可以罷免10至15個，離民意這麼遠還不知道。
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