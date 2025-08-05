道歉納粹言論「錯誤發言」 八炯批藍白網軍見獵心喜、823罷免順利通過

網紅「八炯」遭戰友閩南狼指控他以仿效納粹方式煽動群眾行動。對此，八炯昨天透過影片道歉，並在Threads社群平台發道歉文，指納粹言論是「錯誤發言」，話鋒一轉，他批藍白網軍見獵心喜，藉由放大他「個人的失言」，來攻擊許多堅定反共、長期為台灣付出的人。他並強調，此刻讓823罷免順利通過，讓國會正常化，「不該因為我個人的錯誤而模糊焦點」。

八炯表示，這次的錯誤發言，完全是他個人的問題，是他在沒有深思熟慮下的不當表達，沒有任何外人應該為此背負責任。「我願意承擔這個錯誤所造成的影響，也會更謹慎面對自己的發言」。但他必須譴責藍白網軍見獵心喜，藉由放大他個人的失言來攻擊許多堅定反共、長期為台灣付出的人。

「做錯事、說錯話的人是我，任何檢討我都虛心接受並反省，但希望大家不要再攻擊無辜的人」。八炯表示，也懇請大家，冷靜看待這件事，不需要對任何人進行過度的陰謀論揣測。「我知道在立場或方式上，我們或許不盡相同，但此刻，我和柏源有一個共同目標：讓823罷免順利通過，讓國會正常化」。這是一場屬於人民的行動，不該因為他個人的錯誤而模糊焦點。對於因此受到干擾的朋友們，真的很抱歉，對不起。