八炯被爆學納粹…德國在台協會譴責慢 網路罵爆

網紅八炯被爆以仿效納粹方式煽動群眾行動，德國在台協會臉書遭網友洗版要求譴責。德國在台協會表示，譴責所有任何崇拜、贊美或淡化納粹主義的說法或行為。

閩南狼前天深夜爆料後，上千名網友到德國在台協會的臉書頁面留言洗版，要該會回應「網紅八炯學習納粹革命」；由於五月間國民黨主席朱立倫批評賴清德總統對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事，德國在台協會立即發文批評，網友等待回應時除批德國在台協會「雙標」，還有留言稱「睡醒了沒，出來打球」、「卡位等譴責」。

直到昨天下午，德國在台協會終於在臉書發文，以不點名的方式，譴責「所有關於納粹手勢與符號的使用與標示、包含任何崇拜、讚美或淡化納粹主義的說法或行為」。

德國在台協會並稱，在納粹政黨統治期間，造成歐洲數百萬民眾的生命遭受到威脅迫害與被謀殺；大屠殺是人類歷史上最醜陋的罪行。

但網友再度湧入留言，質疑：「講得這麼含糊，是怕得罪誰嗎？」「譴責誰？說出來喔。」「譴責誰可以說清楚嗎？未具名的方式是譴責台灣全體國民？」