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竹縣藍白攜手反惡罷 罷團批模糊焦點

聯合報／ 記者吳傑沐張裕珍／新竹報導
新竹縣立委林思銘（左二）昨與民眾黨新竹縣黨公職代表會談，宣示開啟「藍白合作」起手式，將合力應對823罷免挑戰。記者吳傑沐／攝影
新竹縣立委林思銘（左二）昨與民眾黨新竹縣黨公職代表會談，宣示開啟「藍白合作」起手式，將合力應對823罷免挑戰。記者吳傑沐／攝影

第二波罷免投票8月23日登場，新竹縣第2選區立委林思銘昨下午與民眾黨新竹縣黨公職代表會面，會中達成共識，將深化藍白兩黨在竹縣的合作，攜手「反惡罷」。林思銘罷免案領銜人謝婷婷則批林思銘依舊將罷免連結到仇恨、未正視自身問題，是在模糊焦點。

林思銘昨與民眾黨國家治理學院主任翟本喬、民眾黨新竹黨部副主委林碩彥等人會面，共商如何應對823罷免與核三公投案，達成「不同意罷免」、「同意重啟核能」共識，視為藍白合作起手式。

林思銘說，726的罷免結果不是藍綠對決，是整個公民的覺醒，對不正當的罷免表達深惡痛絕的態度，並給執政黨一個教訓；執政黨在823還要繼續撕裂社會，惡意攻訐認真做事的立委，根本就是搞不清楚民意，他將到各村里角落與鄉親說明。

翟本喬強調，若林思銘在職務上做得不好，可以討論，但「選輸就翻桌，是非常惡劣的行為」；未來16日竹北造勢、22日的竹東選前之夜，藍白陣營將聯合出席，呼籲投下「不同意罷免」。

針對藍白宣示合作反罷免，林思銘罷免案領銜人謝婷婷說，罷免本身就是憲法賦予人民的權利，如果林思銘委員真的關注地方建設、國家民生，應該要針對過去統刪預算、甚至刪除到負數的行為說明清楚。

謝婷婷也說，人民提出罷免從來就不是為了撕裂國家、散布仇恨，而是希望能有更嶄新的政治環境，希望林思銘委員好好重新審視自身行為。罷團目前正在整合資源，將陸續規畫宣傳罷免活動。

罷免

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