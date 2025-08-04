罷團辱罵選民低智商 國民黨批：賴總統不制止「還堅與罷團同行」

第二波大罷免8月23日投票。國民黨今天表示，罷免團體持續在各地散播仇恨言論，甚至羞辱台灣人民。而賴清德總統不僅沒有制止，反而堅持要「與公民同行」，親手助長這股撕裂社會的風氣，讓仇恨繼續擴散。

國民黨指出，罷免活動主持人、罷免志工徐小花在造勢活動中語出驚人「726以後，我們就知道選民有多愚蠢、多麼低智商、多麼置身事外。」她甚至進一步表示要製作「降智圖卡」，在網路上傳播，用來諷刺、羞辱選民，此舉無疑是貶低選民的智慧，堅持檢討選民，而不是檢討惡罷行動對民眾的困擾。

國民黨批評，面對這樣惡質的言論與政治操作，賴清德總統至今未公開譴責，也從未表達任何立場。國民黨呼籲民眾8月23日出門投下「不同意罷免」，守住台灣人民的尊嚴與選擇，拒絕羞辱選民，拒絕將民主變成仇恨的遊戲。