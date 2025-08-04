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新竹縣藍白合起手式？雙方會晤達共識 全力支持立委林思銘

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
民眾黨國家治理學院主任翟本喬（左二）今天也出面相挺立委林思銘（左一），呼籲選民出來投票，投下「不同意罷免」。記者吳傑沐／攝影
民眾黨國家治理學院主任翟本喬（左二）今天也出面相挺立委林思銘（左一），呼籲選民出來投票，投下「不同意罷免」。記者吳傑沐／攝影

新竹縣立法委員林思銘民眾黨新竹縣黨公職代表今天下午進行會晤，開啟藍白合作起手式，就即將到來的823罷免案及全國性核能公投，雙方達成高度共識，藍白兩黨在新竹縣將深化合作，合力應對罷免挑戰。

民眾黨新竹黨部副主委林碩彥指出，726罷免案在藍白兩大在野黨團結合作及中間選民積極展現民意的支持下，最終「全數失敗」，緊接著下一場關鍵選戰新竹縣國民黨立委林思銘的罷免投票，將繼續同樣的基調。

他強調，罷免案並非基於公共利益，而是惡意打壓問政者的典型案例，民眾黨將秉持反惡霸的立場，堅定表達支持「不同意罷免」的態度。

林思銘表示，這次罷免結果不是藍綠對決，是整個公民的覺醒，對不正當的罷免表達深惡痛絕的態度，並給執政黨一個教訓；執政黨在823還要繼續操作，撕裂社會，惡意攻訐認真做事的立委，根本就是搞不清楚民意，他將透過各村里角落與鄉親說明。

他說，近來民進黨透過罷免記者會繼續抹黑造謠，講的都是同一套邏輯，只有攻擊，沒有講人家認真做事的地方；他們為達成執政野心，去醜化在野黨，這絕對是有正義的公民無法接受的。

到場出面相挺的國家治理學院主任翟本喬則說，這不是政黨對決的反罷免選戰，而是讓選民認清對錯，全面大罷免本來就是錯的，全世界沒有一個國家是這樣做的，林思銘在本地表現也是非常好的，從這層面來說，對錯是非常分明的，因此呼籲選民出來投票支持對的事、反對錯的事，而不是激化政黨對立，訴諸情緒的方式。

他更強調，若林思銘在職務上做得不好，可以討論，但「選輸就翻桌，這是非常惡劣的行為！」藍白兩黨藉這次反罷免建立良好的合作榜樣，促成好的開端與經驗，期盼未來在國家政策方面，也能有更好的合作方式。

會中，雙方一致認為，在野合作不是選項，而是責任。接下來在816竹北造勢及822在竹東選前之夜活動，藍白陣營將聯合出席、共同發聲，呼籲投下「不同意罷免」；同時也要力挺「重啟核能」公投，投下「同意票」，為台灣的能源穩定、產業發展與國家安全盡一份力量。

新竹縣立法委員林思銘今天下午會面民眾黨新竹縣黨公職代表，開啟藍白合作起手式，會中並達成共識，合力應對823罷免挑戰。記者吳傑沐／攝影
新竹縣立法委員林思銘今天下午會面民眾黨新竹縣黨公職代表，開啟藍白合作起手式，會中並達成共識，合力應對823罷免挑戰。記者吳傑沐／攝影

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