國民黨：賴總統與罷團同行製造仇恨 讓台灣民主墜入極端風險

網紅閩南狼昨爆料，戰友八炯私下想仿納粹方式煽動群眾行動，更曾「研究納粹如何操控群眾反共」，引發熱議。國民黨今批評，八炯利用納粹的老鷹代表419的造勢活動，而賴清德總統更高度肯定此場的造勢，難道賴清德一直與納粹同行？

國民黨表示，726大惡罷落幕，本該回歸理性對話，卻淪為操弄仇恨的起點。賴清德卻堅持「與罷團同行」，正讓台灣民主墜入極端的風險。

國民黨表示，過去黨主席朱立倫不斷對政治極端運動示警，然而面對罷免亂象，賴清德不但沒有制止，更高調肯定419以納粹老鷹為代表圖示的造勢活動，宣稱823將「與罷團繼續同行」，顯然民進黨仍想持續與罷團煽動情緒，製造仇恨。

國民黨表示，民進黨此時出面切割已無意義，仇恨已經造成更大的仇恨，騷亂已讓台灣產生更多撕裂，如果民進黨有心譴責納粹，7月26日之前怎麼無人制止？為何民進黨立委王定宇、沈伯洋、郭昱晴、王義川、黃捷都在419的活動中，站在納粹符號前聲嘶力竭的操弄仇恨？

國民黨指出，網紅八炯被揭露私下研究納粹如何操控群眾情緒，並試圖模仿其煽動模式，在台灣社會尋找替罪羊作為仇恨動員的工具。八炯利用納粹的老鷹代表419的造勢活動，而賴清德更高度肯定此場的造勢，難道賴清德一直與納粹同行？

國民黨批評，面對這些荒謬事跡，賴清德總統至今未曾公開譴責，更沒有展現出對民主價值的維護責任，這大概也是所謂「暫時的」沈默。國民黨嚴正呼籲，拒絕羞辱選民、拒絕納粹式的政治操作。台灣的民主不該被極端言論綁架，選民的理性不該被罷團羞辱。拜託民眾8月23日出門投下不同意罷免，守護台灣人民的民主自由。