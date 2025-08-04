挺罷網紅內鬨…藍酸賴總統「與納粹同行」 民進黨駁惡意連結

投入罷免行動的網紅八炯被爆仿納粹宣傳反共，國民黨質疑賴清德總統「與納粹同行」。民進黨反駁並譴責國民黨趁機移花接木，以造謠方式惡意連結，並提及國民黨主席朱立倫先前多次提及「納粹說」，國民黨發起的罷免民進黨立委活動中，更出現納粹裝扮與符號，至今仍未道歉。

首波罷免失敗後，身兼民進黨主席的賴清德總統指示繼續與公民同行，但罷團內卻出現內鬨，反共網紅「閩南狼」指控戰友「八炯」走向極端，模仿納粹煽動民意。

國民黨主席朱立倫抨擊，執政黨以民主為名發動罷免，執政者的側翼卻考慮仿效「納粹」來整肅異己、打壓言論，這種操弄，是對民主最惡毒的模仿，也是對歷史上受難者最大的褻瀆；國民黨臉書也批評，賴清德與納粹同行，製造仇恨？

對此，民進黨發言人韓瑩表示，納粹帶來的戰爭與種族滅絕，是人類近代歷史上非常巨大的傷痛，反人類的行為必須受到最嚴厲的譴責，民進黨的態度非常一致，譴責任何使用納粹符號的行為，台灣社會絕不允許相關言論與宣傳出現。

韓瑩表示，國民黨竟然藉此以造謠方式移花接木、惡意連結賴清德總統，必須予以強烈譴責。她進一步指出，國民黨主席朱立倫日前不僅多次提及「納粹說」，引起社會譁然；由國民黨中央與地方黨部高層發起的罷免民進黨立委活動中，竟驚見領銜人宋建樑使用納粹相關符號，造成國際社會強烈抗議。

韓瑩表示，國民黨屢屢踩到國際社會底線，破壞台灣民主形象，朱立倫至今仍無一句道歉，態度惡劣、堅不認錯。對於國民黨冥頑不靈還造謠抹黑總統的雙標行徑，應受到社會的唾棄，也必須強烈譴責。