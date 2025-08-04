影／罷團指投不同意者「智商低」 綠委不譴責反稱「感受真切」應理解

823罷免投票將於本月舉行，罷團日前前進中部進行宣講催票，期間該場罷免活動主持人徐小花在台上脫口「726這件事情，我們知道選民有多愚蠢、低智商」，因此她希望大家轉傳「降智圖卡」騙選票，她更進一步說「選舉要贏就是格調要低」此番言論引起討論，對此，國民黨立委徐巧芯於社群平台上批罷團檢討選民不可取，更直言「有沒有想過，選民覺得你才愚蠢」。

對於罷團言論爭議，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，罷團每天站在街口收發連署書、被怒罵，「他們的感受真實且真切」應當被尊重與理解，記者追問，尊重罷團言論，是否接受罷團罵反對的人低智商？陳培瑜一改模糊態度，明確表示「我當然不接受」，反批記者扣帽子「你不要把話灌到我的嘴巴裡」。

記者再度追問「罷團在台上的這番言論，是否會有煽動的問題？」這時站在一旁的民進黨團幹事長吳思瑤才出聲滅火，強調「不樂見任何情緒性的發言」，呼籲大眾別對不同意見的人貼上負面標籤。