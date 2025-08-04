八炯研究納粹煽動 朱立倫：執政者側翼的操弄是對民主最惡毒的模仿

網紅閩南狼昨爆料，戰友八炯私下想仿納粹方式煽動群眾行動，更曾「研究納粹如何操控群眾反共」。國民黨主席朱立倫表示，執政者側翼的操弄，是對民主最惡毒的模仿，也是對歷史上受難者最大的褻瀆。

國民黨主席朱立倫5月曾將賴清德總統比擬成納粹領袖希特勒時，德國在台協會大動作發文表達擔憂，如今卻噤聲，引發網友批評。

朱立倫今發文表示，國民黨深信，一個健康的社會，能夠包容多元的聲音；一個成熟的民主，更應當珍惜不同理念的對話。因此，當執政黨以民主為名發動罷免，卻實質上成為對內尋找敵人，排除反對黨派的武器。大家不由得會想起，歷史上曾經以民主取得政權，卻逐步走向極端專制的知名案例。

朱立倫表示，他之所以不斷對政治極端運動提出示警，是因為歷史的教訓。仇恨是民主最可怕的腐蝕劑。當一個社會將異議者貼上標籤，清除所謂的「雜音」時，若不及時警醒，大家失去的，將不僅是幾個人的聲音，是整個社會的自由。

朱立倫說，民主的核心，是「與異議者共存」，而非「消滅異議者」。國民黨示警，是為了防止極權再現，守護台灣得來不易的民主。但令人痛心的是，現在執政者的側翼，卻真的考慮仿效「納粹」這個詞彙，做為整肅異己、打壓言論的政治武器。

朱立倫批評，他們的目的不是警世，而是鬥爭；不是反省，而是煽動。這種操弄，是對民主最惡毒的模仿，也是對歷史上受難者最大的褻瀆。

朱立倫說，他想告訴所有台灣民眾，當你們看到執政者用國家的力量，去圍剿、清算所有不同立場的聲音時，這就是台灣民主正在面臨的真實警訊。執政者如何走向極權，往往是在對異議的「零容忍」中悄然壯大。

朱立倫表示，真正的民主，絕不該只剩下一種聲音。國民黨將與所有愛好自由的國人站在一起，堅定地走一條包容、理性、多元的道路。他們守護的不僅是一個政黨的理念，更是整個台灣的民主未來。中華民國必須要是一個，不管任何出身、信仰、宗教以及政治立場都能平等相待，理性溝通的國家。大家共同唾棄極端、拒絕仇恨，為下一代守住一個真正自由的台灣。