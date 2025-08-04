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罷團質疑據點遭潑不明液體　南投埔里警追查

中央社／ 南投縣4日電

罷免國民黨立法委員馬文君團體今天表示，埔里鎮南昌街志工據點遭潑灑疑似酸性液體，已蒐證報警；但警方表示未獲報，將聯繫志工團體正式報案，並調閱周邊監視器釐清案情。

罷團今天召開記者會表示，民眾反映國姓鄉南港村歷屆村民大會都在11月舉辦，今年卻提早到8月23日罷免案投票日之前，開會通知單還夾帶反罷免宣傳品，甚至過去出席不需帶印章，這次通知單卻註明帶印章，民眾很好奇為何要蒐集印章，「請問南港村行政中立在哪裡」？

罷團也表示，位於埔里鎮南昌街志工據點先前被吐檳榔汁，最近又遭潑灑不明液體，地板明顯有腐蝕痕跡，這是民主國家該有的樣子嗎？他們已蒐證、報警，不會因恐懼而退縮。

南投縣政府警察局埔里分局回應媒體表示，罷團指稱南昌街志工據點疑遭潑灑不明液體，警方並未接獲報案，得知訊息後，第一時間派員至現場採證調查，並聯繫志工團體製作正式報案紀錄、全面調閱周邊監視器畫面以釐清是否有犯嫌涉案，目前尚無法確認為何種液體。

南港村長洪永鎮說，村民大會日期本來就是自訂，往年沒有固定在11月召開，今年原訂12日舉行，但因近期雨災延期至28日召開；至於遭指通知單夾帶反罷免宣傳品，「沒有這件事」，不清楚罷團為何這麼說。

另外，洪永鎮表示，歷年通知單都註明帶印章，鄉村有些老人家不識字，用來代替出席簽名，蓋章或簽名皆可，帶印章單純只是簽到使用，非罷團所指「蒐集印章」。

罷免

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