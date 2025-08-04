【重磅快評】八炯納粹夢青鳥相隨 賴清德捨得切割嗎？

大罷免大失敗，槍口朝內窩裡反每日更新。捉戰犯有如蝴蝶效應，掀出一串內幕。曹興誠承認「民進黨請我推動罷免」，坐實賴總統才是內耗一年的大陰謀家。更令人齒冷的是，閩南郎半夜慚悔，坦言戰友八炯大罷免時仿效納粹方式煽動群眾行動，還說「要找一個群體變成猶太人，煽動發起革命」。

網紅閩南狼陳柏源在影片中揭露，八炯私下透露「研究納粹如何操控群眾情緒」、「發明手勢」、「煽動革命」等構想，甚至在419大會前提出要設立「納粹衝鋒隊」，設計制服給地方支持者穿上街，聲稱「培養到第三階段就可以發起革命」。

823大罷免還陷在南部水災裡，八炯的納粹罷免夢引起嘩然。他連忙透過影片表示，反共以來，常被藍白陣營貼「納粹」標籤，因此私下跟好兄弟開玩笑「對啊，我是納粹」。並表示歉意。

民進黨火速表態。黨發言人吳崢強調，納粹的符號、符碼、圖騰、象徵都不該輕易使用，民進黨態度譴責任何消費、運用納粹符號的行為。不過，他義正詞嚴卻不忘替八炯緩頰，「他是開玩笑，已經道歉了。」

陳冠廷是少數綠委警示八炯納粹夢的負面影響。他認為，此事若持續發酵，將對罷免運動損及公信力，進一步分化支持者並弱化公民團體的能量。不過，賴總統愛將沈伯洋不以為然，他說對歷史文化的挪用或語詞的使用，本應謹慎，但此事對第二波罷免不會有太大影響。事實上，八炯已將夢想付諸行動，419大罷免集會時，舞台上是仿納粹黑鷹壓制台灣的主題看板，綠營避重就輕，一點不在意。

國民黨主席朱立倫曾抨擊賴清德對在野黨的所作所為，有如希特勒做的事。遭綠營與側翼連日攻擊，德國駐台協會也加入戰火。但這回，他們都對八炯這位大罷免旗手「反共學納粹」捨不得說句重話。民進黨雙標護綠納粹，只因八炯得到青鳥擁戴。

八炯道歉短片，不到半天就有數千人留言，幾乎都是青鳥，留言感激他重返大罷免團隊。鮮見留言批評其學納粹，反而多是相許「在反共路上繼續同行」，完全不在意這條路是「研究納粹如何操控群眾反共」鋪設的。

賴總統去年喊出「青鳥飛出來」，鳥禍全台逾一年。公權力還護駕圍勢，讓老百姓充分感受到「無政府狀態」。結果，青鳥裡出了「類納粹份子」，在大罷免運動中繼續呼風喚雨。賴清德對民進黨團「感同身受」尹錫悅戒嚴，立場模稜模糊；對嚮往納粹的青鳥，也是捨不得切割。更何況「打掉雜質」的真心話，早就證明是同路人。