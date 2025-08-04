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南投罷團據點遭潑酸恐嚇 志工害怕…警方出聲了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投立委馬文君罷免案23日投票，罷馬團體今控訴其志工據點疑遭潑酸恐嚇，警方已介入調查。圖／公民團體「ALL罷馬」提供
南投立委馬文君罷免案23日投票，罷馬團體今控訴其志工據點疑遭潑酸恐嚇，警方已介入調查。圖／公民團體「ALL罷馬」提供

南投立委馬文君罷免案23日投票，罷馬團體今控訴其志工據點疑遭潑酸恐嚇，且有村民大會要求帶印章出席，恐涉不當蒐集個資，籲縣府說明，並盼檢警調查。警方表示，未接獲相關報案，已派員了解調查；縣府則表示，公所均依規辦理。

公民團體「ALL罷馬」今開記者會指控，該罷團埔里南昌街據點近日遭不明人士潑灑疑似硫酸液體，幸無人員受傷，但部分宣傳物資受損，也造成志工恐懼，已蒐證將報警，呼籲反罷陣營應勸導支持者保持理性，並公開反對暴力與恐嚇行為。

罷馬領銜人曾郁凱說，罷團志工只是想參與民主，不料該據點遭人惡意亂丟垃圾，甚至卻被潑灑疑似硫酸液體恐嚇，這不該是台灣民主的現況，該事件也恐非單一狀況，而是長期壓力與攻擊的升級表現，目前已保全現場證據，後續也將報警。

此外，近期也在國姓地區接獲多起檢舉，當地村民大會過去在11月召開，今年提前至823投票日前，且隨通知單夾帶反罷文宣，南港、石門等村還要求村民「帶印章出席」，恐涉及不當蒐集個資，要求縣府、選委會及檢警單位介入調查。

縣府民政處表示，村里民大會召開是依「地方制度法」由各鄉鎮市公所辦理，初步了解國姓鄉於罷免案前就排定相關期程，於6月至10月陸續辦理，提醒帶印章是為方便簽到，若未攜帶也能現場簽名，並未強制攜帶，均照往例依規定辦理。

針對罷團志工據點遭潑酸，埔里警分局則表示，先前未曾接獲有民眾報案，今獲悉該狀況後，第一時間立即派員至現場採證調查，將全面調閱案發地點周邊監視器畫面，以釐清是否有嫌犯涉案，也將對罷免案雙方據點及周邊區域加強巡邏。

南投立委馬文君罷免案23日投票，罷馬團體今控訴其據點遭亂丟垃圾，甚至疑遭潑酸恐嚇，警方介入調查。圖／公民團體「ALL罷馬」提供
南投立委馬文君罷免案23日投票，罷馬團體今控訴其據點遭亂丟垃圾，甚至疑遭潑酸恐嚇，警方介入調查。圖／公民團體「ALL罷馬」提供
南投立委馬文君罷免案23日投票，罷馬團體今控訴其志工據點疑遭潑酸恐嚇，警方已介入調查。圖／公民團體「ALL罷馬」提供
南投立委馬文君罷免案23日投票，罷馬團體今控訴其志工據點疑遭潑酸恐嚇，警方已介入調查。圖／公民團體「ALL罷馬」提供

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