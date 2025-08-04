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八炯遭爆研究納粹煽動 連綠營都看不下去「全人類傷痕」
網紅閩南狼深夜透過影片指控戰友八炯，以仿效納粹方式煽動群眾行動，過去八炯主推罷免國民黨立委傅崐萁，也曾當面嗆聲國民黨花蓮縣議會黨團與反罷志工。黨團今天回應，民主運動變調為心理操控、群眾情緒實驗，呼籲民進黨應立即切割八炯、側翼與操弄群眾的極端份子。
針對八炯被爆料研究納粹，民進黨中央譴責任何消費運用納粹符號這樣的行為，綠營花蓮縣議員張美慧也表示，納粹是全體人類的傷痕，任何人、單位與政黨都不能使用相關符號與理念，八炯的言論確實不妥。
藍營議會黨團表示，閩南狼陳柏源昨深夜指控昔日並肩參與罷免行動的戰友八炯，竟私下研究納粹操控群眾之術、發動情緒性煽動，形同以「台派」之名行極端民粹之實，連一向力挺民進黨的卡神楊蕙如都不得不感嘆，可憐了那麼多熱血、單純的支持者被操弄利用。
黨團發言人吳建志認為，這起事件不僅揭露罷免行動背後的極端操作與精神操控，也證明726全台民意拒絕民進黨的罷免鬧劇，正是人民的集體覺醒與良知反撲。同時質疑當綠營側翼為政治鬥爭無所不用其極，連納粹手法都敢模仿，「民進黨政府還能繼續與這些人站在一起嗎？」
吳建志指出，所謂的「民主運動」如今已變調為心理操控、群眾情緒實驗，這樣的鬥爭正在撕裂台灣社會、傷害民主根基，726反罷行動的壓倒性結果，已證明多數人民要的不是仇恨鬥爭，而是穩定生活、和平未來。
黨團呼籲民進黨政府，應立即切割八炯、側翼與操弄群眾的極端份子，同時停止823罷免行動，讓社會止戰，重建政治信任，並回應民意、傾聽反省，勿再誤導群眾陷入仇恨與操控之中，強調真正的民主不是利用群眾，而是尊重民意。
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