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大支被爆兼文總執委 王鴻薇再曝眾多大罷免要角也是

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

國民黨立委王鴻薇昨曝歌手大支4年拿國家2000萬元補助，更批證交所是「奉旨給飯」，就是文總去函證交所要求補助的。她今天再曝，大支自己就是文總執行委員，根本是「球員兼裁判」；另外，文總委員名單攤開看，眾多委員都為大罷免要角，在賴清德總統帶領下，文總變賴總，賴總統此時還要切割，只是逃避責任。

大支新歌「辣的」獲政府補助，內容卻攻擊其它藝人及在野黨，王鴻薇昨天揭露，不只文化部補助，證交所更是「奉旨給飯」，因為就是由總統擔任會長的中華文化總會去函要求補助的，賴清德總統應向社會好好交代。

王鴻薇指出，文總昨天說一切依規辦理，對大支無特殊待遇；大支也澄清歌曲沒有要攻擊誰，且審核嚴，每年過多少還不一定。但大支隨即被踢爆，文總的執行委會名單赫然出現曾冠榕，也就是大支自己，文總這種「球員兼裁判」的給錢方式，這是哪門子的規定。

王鴻薇批評，大支的「人人有功練音樂工作室」，接受證交所補助，沒有利益迴避，文總公然圖利自家委員；文總自由捐贈給資本額只有10萬的獨資公司，而且還是每年固定給錢，大支辯稱的「審核嚴格」、中華文化總會的「未有特殊待遇」，如何取信社會大眾？

王鴻薇提到，檢視文總委員名單，除大支外，還有大罷免要角，包含罷免總指揮、聯電公司創辦人曹興誠也是執行委員；由曹擔任電影顧問的「零日攻擊」，就獲得文策院加上國發基金1億3000多萬新台幣投資。「通靈少女」影集原型劉柏君，也是執行委員，大罷免期間高舉抗中保台高調推罷免，「通靈少女」其實直通執政黨天廳。

王鴻薇還說，號召拍攝支持罷免影片的導演楊力州也名列執行委員，還有一位楊力州身旁帶著的王師是候補執行委員，兩人一起上政論節目一搭一唱，賣力幫執政黨搞大罷免。原來這些挺大罷免的文化人、音樂人，通通都收列在中華文化總會，在賴清德帶領下，文總變「賴總」。

王鴻薇表示，人是賴清德用的，錢是「賴總」要求發的，賴清德此時再跟大支切割，只不過是逃避責任。

國民黨立委王鴻薇今天再曝，大支自己就是文總執行委員，根本是「球員兼裁判」；另外，文總委員名單攤開看，眾多委員都為大罷免要角，在賴清德總總帶領下，文總變賴總，賴總統此時還要切割，只是逃避責任。圖/取自中華文化總會官網
國民黨立委王鴻薇今天再曝，大支自己就是文總執行委員，根本是「球員兼裁判」；另外，文總委員名單攤開看，眾多委員都為大罷免要角，在賴清德總總帶領下，文總變賴總，賴總統此時還要切割，只是逃避責任。圖/取自中華文化總會官網

罷免 大支 王鴻薇

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