仿納粹建「衝鋒隊」反共？ 陳冠廷：勿用邪惡替換邪惡

網紅閩南狼昨深夜透過影片指控近來一同參與罷免團體活動的網紅八炯，是以仿效納粹方式煽動群眾行動，甚至想建立類「衝鋒隊」組織反共。民進黨立委陳冠廷認為，納粹主義曾導致人類歷史上最嚴重的災難，任何借用納粹極端手法來對抗極權的做法，只會讓仇恨滋長。他強調，反對極權必須堅守民主原則，「絕不能以邪惡替代邪惡」。

陳柏源在影片中揭露，八炯曾在私下透露「研究納粹如何操控群眾情緒」、「發明手勢」、「煽動革命」等構想，甚至在4月提出要設立「納粹衝鋒隊」並設計制服給地方支持者穿上街，聲稱「要培養到第三階段就可以發起革命」。

八炯則稱這是因他開始反共以來，被藍白貼上納粹標籤，因內心低落才私下跟好兄弟開玩笑，但被提醒這種玩笑連自嘲都不行。

對此，陳冠廷指出，中國共產黨的統戰策略、宣傳機器以及假訊息散播，確實已嚴重侵害我國主權與民主價值，試圖透過滲透、分化與操控來削弱台灣的自主性。然而，對抗極權必須擁抱法治、言論自由與多元包容的體制，而非借用極端手法。

「我們同時要注意不可陷入中國共產黨及俄羅斯的敘事框架陷阱」，陳冠廷表示，俄羅斯用「去納粹化」作為藉口來正當化對烏克蘭的侵略戰爭，這種敘事扭曲事實，還助長了全球極權勢力的擴張。這樣的陷阱會削弱國際社會對民主的團結，並為侵略者提供虛假的道德掩護。

陳冠廷警告，此類事件若持續發酵，將對罷免運動或反對中共的整體理念造成嚴重傷害，損及敘事權以及公信力。原本公民團體旨在守護民主憲政及國會正常運作的努力，可能反而被視為內部極端化，從而讓中共有機可乘，進一步分化支持者並弱化公民團體的能量。

陳冠廷強調，公民團體皆堅持非暴力與民主價值，少數網紅的操作，不應反映大多數的聲音。他強調，納粹政權在二戰期間發動的猶太人大屠殺，導致約600萬猶太人喪生，以及無數其他族群遭受迫害、集中營拘禁和種族滅絕，這是對人權的嚴重侵犯，更是對人類尊嚴和道德底線的徹底摧毀。

他說，守護台灣民主的運動必須堅持正確的價值與方法，才能真正達成保衛自由民主的目標。