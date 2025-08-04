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八炯稱用納粹自嘲 民進黨：譴責任何運用納粹符號行為

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。（本報資料照片）
民進黨發言人吳崢。（本報資料照片）

網紅「閩南狼」陳柏源指控戰友八炯以仿效納粹方式煽動群眾行動，八炯澄清是私下與朋友自嘲，被提醒私下開玩笑都不行，因此道歉。民進黨發言人吳崢4日表示，民進黨態度一致，譴責任何消費和運用納粹符號的行為。

身為罷免戰友的八炯與閩南狼近日傳出內訌，閩南狼昨曬出對話訊息，八炯表示正在研究納粹、怎麼操控群眾情緒，還說想革命找一個群體變成猶太人，甚至發起煽動。八炯則稱這是因他開始反共以來，被藍白貼上納粹標籤，因內心低落才私下跟好兄弟開玩笑，但被提醒這種玩笑連自嘲都不行。

對此，吳崢今天在民進黨記者會上回應媒體提問，指民進黨有留意到這項消息，而民進黨看待事情的基本態度，跟世界各國一樣，納粹對人類近代歷史上造成巨大傷痛，包括戰爭、種族滅絕，這樣反人類政權行為，應該受到所有人一致譴責。

吳崢認為，納粹符號、符碼、圖騰也不應該被輕易被使用，民進黨態度一致，譴責任何消費、運用納粹符號的行為。

罷免

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