挺罷網紅捲納粹爭議 德在台協會昔批朱立倫今噤聲

反共挺罷網紅「閩南狼」陳柏源爆料另一名反共挺罷網紅八炯研究納粹控制群眾的方法，引發討論，不少網友更直接到德國在台協會臉書上留言、洗版，要求就此事回應。不過，德國在台協會至今未回應，與先前國民黨主席朱立倫5月時將總統賴清德比擬成納粹領袖希特勒時，即時大動作回應明顯不同。

德國在台協會臉書的最新一則貼文，是上月底在臉書分享U12世界盃賽程中，擊退南非的好消息，這則發文底下網友留言洗版，要德國在台協會回應「網紅八炯學習納粹革命」，網友稱「睡醒了沒，出來打球」、「卡位等譴責」。

反共挺罷免網紅「閩南狼」陳柏源昨（3日）爆料，戰友八炯私下透露研究納粹如何操控群眾反共，並設立納粹衝鋒隊發起革命等言論，令他深感不安；八炯錄製影片稱，年中的時候，辦了一場419集會，那時候因為壓力加上心情低落，私下也會跟朋友自嘲「對啊我就是納粹」，因為反正已經撕不掉這樣的一個標籤，他說，即便是私下開玩笑也都不行，所以透過影片致歉。

在台灣舉行大罷免的風氣下，先有國民黨主席朱立倫5月在中常會以前納粹領袖希特勒類比賴清德總統，德國在台協會當時透過臉書點名批評朱立倫，稱今日的台灣絕不能與納粹暴政相比，台灣機構也不能被比喻為納粹政權的恐怖統治工具；「懷著深切的失望與擔憂，我們注意到國民黨主席朱立倫最近的言論」，任何試圖將納粹政權罪行或將1933年至1945年間在德國及歐洲犯下的暴行，與台灣當前政治局勢相比較的意圖，都令人深感不安。

對於八炯的爭議言論，德國在台協會至今沒有回應。

不少網友在德國在台協會最新發文底下留言，有人說，「之前在野黨主席指控台灣某些政治團體像納粹，現在他們內訌承認他們真的在學納粹要煽動台灣人民，該出來譴責跟還朱立倫清白了吧。」也有人說，「貴協會有沒有要譴責八炯啊？他跟閩南狼說他要效法希特勒欸，你們這時候怎麼不說話了啊？雙標成這樣嗎？」