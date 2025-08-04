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八炯被爆「效法納粹走極端」 德國在台協會粉專遭洗版「別雙標」

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八炯被爆研究納粹煽動 德國在台協會粉專被洗版別雙標

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
網紅閩南狼昨深夜爆料，指一同參與挺罷免戰友八炯，私下想仿納粹方式煽動群眾行動，並透露八炯「研究納粹如何操控群眾反共」。引用自八炯YT
網紅閩南狼昨深夜爆料，指一同參與挺罷免戰友八炯，私下想仿納粹方式煽動群眾行動，並透露八炯「研究納粹如何操控群眾反共」。引用自八炯YT

網紅閩南狼昨深夜爆料，指一同參與挺罷免戰友八炯，私下想仿納粹方式煽動群眾行動，並透露八炯「研究納粹如何操控群眾反共」。德國在台協會今臉書粉專也遭大批網友洗版，轟「不要雙標」、「上班沒要不要譴責一下」。

由於德國在台協會粉專先前曾經發文譴責國民黨主席朱立倫形容賴政府像希特勒；還有譴責罷綠委領銜人比出納粹手勢。對於閩南狼爆料八炯私下研究納粹如何操控群眾反共一事，因德國在台協會至今無出來譴責，也引發網友湧入粉專留言洗版。

粉專政客爽也在底下留言表示，連續兩篇文標記德國在台協會都沒反應，就直接來留言了。粉專說，過去國民黨主席「反對納粹，批評賴清德像希特勒」，你們大張旗鼓的譴責。現在一場419五萬人大遊行公然使用納粹的標誌，主辦活動的網紅八炯，甚至說出「要把某個群體變成猶太人」、「要學習納粹革命」。「你們的態度是什麼？」

還有許多網友湧入留言，問「要不要譴責八炯」、「你們不要雙標喔」、「快出來譴責一下」、「當初罵國民黨的那股狠勁呢」、「大家在等協會出來解釋喔」、「哈嘍～出來打球囉！」

罷免

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