遭閩南狼爆研究納粹煽動 八炯道歉了：藍白貼標籤才自嘲

網紅「閩南狼」陳柏源深夜透過影片指控戰友八炯，以仿效納粹方式煽動群眾行動。八炯今也透過影片表示，他開始反共以來，常被藍白陣營貼「納粹」標籤，他曾私下跟好兄弟開玩笑「對啊，我是納粹」。對此，他也認為不妥跟大家道歉。

八炯提到，他先前拍了一部珍重再見影片，讓大家誤會以為他不再在台灣，甚至移民不再抗中保台。他說，他跟大家一樣，是有血有肉的人對這次結果感到難受及意外，或許沒有顧及別人情緒、不會表達，以後不會再用這種反串，來表達悲傷的情緒。

對於閩南狼爆出他想仿效納粹走向極端，八炯則稱這是因他開始反共以來，被藍白貼上納粹標籤，針對這樣的攻擊他不知怎麼闢謠，所以對於年中舉辦419集會，因內心低落才私下跟好兄弟開玩笑「對啊，我是納粹」。不過後來好朋友提醒，這種玩笑連自嘲都不行，他也為這樣的不妥向大家道歉。

過去八炯戰友閩南狼是在昨深夜透過影片，指控過去的戰友八炯走向極端、操弄群眾情緒，甚至模仿納粹煽動民意。陳柏源在深夜的影片還揭露先前八炯曾私下傳Line的訊息，表示正在研究納粹、怎麼操控群眾情緒，還說想革命找一個群體變成猶太人，甚至發起煽動。

閩南狼說，他原本一開始是全心全意相信八炯，但後來發現八炯思想愈來愈極端，並稱「納粹言論」是壓垮他的最後一根稻草，強調這支影片不是私人恩怨，而是一場出於信仰的告白，「如果我繼續沉默，我就是幫兇。」