【專家之眼】賴清德鬧了個全世界的笑話-小人窮斯濫矣

他的笑話在於，一個民主國家的總統竟然完全否定民主：躲在背後推動罷免反對黨的全部區域立委。在民主國家，比這個再更下流的手段是不會有了。

賴清德，一個自以為戰略高手的人，他自己都不相信，也沒想到，他鬧了一個全世界的笑話，美國總統川普、歐盟主席馮德萊恩、法國總統馬克宏、印度總理莫迪、日本首相石破茂都笑了，而且笑得很大聲，原來，賴清德對民主是這樣的認識，他說：「更大的民主」（註：民主就民主，還有更大或更小的嗎）；他又說：「民主不是表決多數贏就可以了」（意指他說了算才是民主）。不過，顯然，他不在乎！否則，不會有726，更不會有823。

所有的獨裁者都是無知的，儘管他能主宰別人的浮沈。身在台灣，有一些人完全是活在自己的世界裡自爽，這不是在愛台灣，而是在害台灣！其實，這個世界的運轉有它的規則，目中無人-無知的代價，只能是讓人悔恨！

如果你罷免一個或是幾個國會議員，那正當性可能是有的，畢竟個別的國會議員也可能犯法。但是，賴清德竟然要罷免所有國民黨的區域立委，這種事情，在全世界的民主國家當中，都沒發生過。民主憲政，在西方已經實施了幾百年了，人家實施幾百年的制度從來沒發生過的事情，竟然在台灣發生了，你說，他們會不會笑？我說的是嘲笑！因為，這種行為只可能出現於獨裁國家。莫非，台灣已經變成了一個獨裁國家？這就是世界各國總統嘲笑賴清德的原因。也可能是川普拒絕賴清德過境紐約、賞給賴清德20％關稅的原因，可能！

根據專門研究罷免制度的日內瓦高等學院(Graduate Institute in Geneva)研究員威爾普(Yanina Welp)的研究，全世界只有5個國家：玻利維亞、古巴、厄瓜多、委內瑞拉和台灣，能針對所有類型的民選公職，也就是包含立法部門、行政部門、中央層級、地方層級發動罷免。針對這次726，她說，「全世界沒有哪一個國家曾經對國會進行這麼大規模的罷免」。賴總統，你做到了！別的國家的總統做不到的事情，你做到了！

我個人並不反對國會議員的罷免，儘管全世界幾乎所有民主先進國家，除了英國之外，都沒有罷免國會議員的制度。有一位松田康博先生說：「在台灣有聽過一種說法，『先進國家沒有罷免制度』。如果英國和日本也算先進國家的話，這個說法並不正確，因為英國有以連署來罷免國會議員的制度，日本也有以投票來罷免地方政治人物和高階公務員的制度。」他說，「日本也有以投票來罷免『地方』政治人物」，顯然，他想魚目混珠。我們現在談的是國會層級的罷免，而非地方層級的罷免，有可比性嗎？

有人說，台灣的罷免是一種制度上的漏洞，我不以為然。制度本身只能防君子，無法防小人。是小人出現才有所謂的制度漏洞，是君子就沒有漏洞。目前台灣的罷免法規不能算是漏洞，而是賴清德對遊戲規則的踐踏，問題不在罷免法規，而在賴清德不認帳。全世界沒有哪一個總統是這樣玩的，不承認大選結果，透過罷免全部的反對黨國會議員，試圖重新再選舉一次。這件事情，被全世界都知道了，這不是對台灣的正面宣傳，相反的，是在為台灣反宣傳。