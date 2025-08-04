聽新聞
0:00 / 0:00

823罷免戰 綠循花蓮模式

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

首波大罷免大失敗，兼任民進黨主席的賴清德總統喊出八月廿三日第二波罷免行動將與「公民同行」，據了解，綠營將循「花蓮模式」，派駐中央黨部一級主管前往七個艱困罷區坐鎮，陸戰行動將更綿密，空戰則將沿用「反共護台」軸線，並強化個別國民黨立委「不適任」理由，雙管齊下助攻罷團。

力推大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，對第二波罷免案喊出「背水一戰」，並透露賴清德下令將「精準罷免」。

民進黨當前行動分為救災與助罷。黨代理秘書長何博文二日已親率志工團前往台南災區救援，並成立「物資媒合中心」由專線協助轉介物資；助罷部分，未來也將循首波大罷免的「花蓮模式」，近日將有中央黨部一級主管帶領黨工進駐各個罷區支援，力求公民先行。

八月廿三日投票的罷免案，包括國民黨新北市立委羅明才、新竹縣立委林思銘、南投縣立委馬文君、游顥，及台中市立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒；由於七罷區的藍委地方實力堅強，加上選區結構藍大於綠，綠營認為這場硬仗「不容樂觀」。

一名民進黨人士指出，陸戰部分，將比過往更加綿密，家戶拜訪也會納入，力求深入基層；空戰層面，除了維持過往反共護台主軸，也將針對個別立委研擬客製化內容，強調「不適任」的理由。

罷免 花蓮 民進黨

延伸閱讀

影／戴墨鏡批賴「三無總統」 羅智強反罷免親曝又悲又怒1遭遇

影／南投反罷宣講 高金素梅為「這群人」怒斥賴清德

影／王義川南投助罷突喊卡 原因曝光…游顥卻大表遺憾

罷免第二戰直指台中 中三立委楊瓊瓔、罷團明日分別出擊

相關新聞

轟罷團重複造謠 林思銘：不再陪演政治操作鬧劇

第二波大罷免行動持續，台灣客社今開記者會批評國民黨立委林思銘以客家血統、宗親拉票，卻為國民黨荒謬法案背書。他回應，該問的...

823罷免戰 綠循花蓮模式

首波大罷免大失敗，兼任民進黨主席的賴清德總統喊出八月廿三日第二波罷免行動將與「公民同行」，據了解，綠營將循「花蓮模式」，...

遭游盈隆酸「燒成灰還是綠」 曹興誠反嗆「有色盲」：已變了顏色

民進黨發動大罷免失利，台灣民意基金會董事長游盈隆、反共護台志工聯盟召集人曹興誠連日互槓。針對游盈隆「死了燒成灰還是綠的」...

救災、罷免雙線進行！民進黨進駐823罷區 「地毯式陸戰」助罷團

民進黨主席賴清德日前表示，會繼續與罷區公民並肩同行。黨內人士表示，黨中央目前採救災與罷免雙線進行，組成志工團持續深入台南...

遭九把刀批外來人士…羅智強挺過罷免 反嗆「仗執政者勢欺負在野」

作家九把刀上周投票前在臉書PO出動漫「獵人」照片喊話宣傳「對不合格的作弊玩家，大喊一聲！BOOK！請外來人士離開」，而他...

大罷免大失敗 綠真實看法：賴清德、柯建銘只是出氣筒

7月26日大罷免投票結果，24位國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全數遭否決。大罷免、大失敗，雖然民進黨林右昌已為此請辭下台，但到底罷免翻車的「戰犯」是誰，連綠營內部意見分歧。 立院黨團總召柯建銘太過激進、賴清德總統「團結國家十講」失言都有人提及；不過民進黨內多認為，不論柯建銘、民進黨立委沈伯洋、賴清德或是曹興誠都只是大家的情緒出口，大罷免失敗的真正原因在於「結構性問題」......

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。