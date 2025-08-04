823罷免戰 綠循花蓮模式

首波大罷免大失敗，兼任民進黨主席的賴清德總統喊出八月廿三日第二波罷免行動將與「公民同行」，據了解，綠營將循「花蓮模式」，派駐中央黨部一級主管前往七個艱困罷區坐鎮，陸戰行動將更綿密，空戰則將沿用「反共護台」軸線，並強化個別國民黨立委「不適任」理由，雙管齊下助攻罷團。

力推大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，對第二波罷免案喊出「背水一戰」，並透露賴清德下令將「精準罷免」。

民進黨當前行動分為救災與助罷。黨代理秘書長何博文二日已親率志工團前往台南災區救援，並成立「物資媒合中心」由專線協助轉介物資；助罷部分，未來也將循首波大罷免的「花蓮模式」，近日將有中央黨部一級主管帶領黨工進駐各個罷區支援，力求公民先行。

八月廿三日投票的罷免案，包括國民黨新北市立委羅明才、新竹縣立委林思銘、南投縣立委馬文君、游顥，及台中市立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒；由於七罷區的藍委地方實力堅強，加上選區結構藍大於綠，綠營認為這場硬仗「不容樂觀」。

一名民進黨人士指出，陸戰部分，將比過往更加綿密，家戶拜訪也會納入，力求深入基層；空戰層面，除了維持過往反共護台主軸，也將針對個別立委研擬客製化內容，強調「不適任」的理由。