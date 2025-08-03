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轟罷團重複造謠 林思銘：不再陪演政治操作鬧劇

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委林思銘表示，自己最重要的責任是努力勤跑基層，親自一場場來向民眾說明，把真相講給願意聽的人，有效直接的面對鄉親，這才是最實際、最有效的方式。圖／林思銘辦公室提供
國民黨立委林思銘表示，自己最重要的責任是努力勤跑基層，親自一場場來向民眾說明，把真相講給願意聽的人，有效直接的面對鄉親，這才是最實際、最有效的方式。圖／林思銘辦公室提供

第二波大罷免行動持續，台灣客社今開記者會批評國民黨立委林思銘以客家血統、宗親拉票，卻為國民黨荒謬法案背書。他回應，該問的早在答辯書回應，罷團重複造謠，他不會再陪演政治操作的鬧劇，將持續勤跑基層，透過一場場說明會向民眾說明，不會讓莫須有指控擊倒認真的人。

台灣客社今舉行「十問林思銘書記長：新竹的幸福在哪裡？」記者會，罷團「撕除惡銘」代表、客家代表楊長鎮、民進黨代表立委范雲、時力主席王婉諭、基進黨主席王興煥都到場。他們批評，林用客家血統、在地宗親力量拉票，就任後卻為國民黨荒謬法案或行動背書。

林思銘回應，相關問題早已在罷免答辯書中回應，也多次透過媒體與記者會公開說明，罷團卻選擇視而不見、聽而不聞，甚至刻意斷章取義、惡意扭曲事實，顯示根本無意釐清真相。

林思銘指出，民進黨政策副執行長王義川早已親口承認，這些人就是被「訓練」如何製造假議題，然後再拿澄清內容進行「倒打一耙」式的攻擊，透過剪接影片、製作圖卡、帶風向進行人格抹黑與政治鬥爭。如此手法不是問政監督，而是操作謊言、踐踏民主。

「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」林思銘直言，面對這樣不斷消耗社會資源的罷免鬧劇，他不會再配合演出。尤其近期南部連日水災，罷團花這麼多時間造謠、監督在野黨，難道不該把力氣花在監督執政團隊、關心受災居民上？現在該做的是救災、送暖，不是搞政治口水戰。

林思銘表示，自己最重要的責任是努力勤跑基層，親自一場場來向民眾說明，把真相講給願意聽的人，有效直接的面對鄉親，這才是最實際、最有效的方式。他不會被罷團的假議題、謠言帶著走，更不會讓莫須有的指控擊倒認真做事的人，呼籲民眾823出來投下「不同意罷免」。

國民黨立委林思銘表示，自己最重要的責任是努力勤跑基層，親自一場場來向民眾說明，把真相講給願意聽的人，有效直接的面對鄉親，這才是最實際、最有效的方式。圖／林思銘辦公室提供
國民黨立委林思銘表示，自己最重要的責任是努力勤跑基層，親自一場場來向民眾說明，把真相講給願意聽的人，有效直接的面對鄉親，這才是最實際、最有效的方式。圖／林思銘辦公室提供

罷免

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