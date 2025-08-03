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遭游盈隆酸「燒成灰還是綠」 曹興誠反嗆「有色盲」：已變了顏色

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
反共護台志工聯盟召集人曹興誠。記者陳正興／攝影
反共護台志工聯盟召集人曹興誠。記者陳正興／攝影

民進黨發動大罷免失利，台灣民意基金會董事長游盈隆、反共護台志工聯盟召集人曹興誠連日互槓。針對游盈隆「死了燒成灰還是綠的」等說法，曹興城今天反嗆「那是因為他有色盲」，民進黨內不敢再講獨立的綠營大佬，請回頭照鏡子看是否已經變了顏色。

首波大罷免結果不如綠營預期，游盈隆上周點名立委沈伯洋是「民進黨之恥」，此番言論引來曹興誠反嗆叛徒有點廉恥。游盈隆昨天在臉書發文表示，曹興誠一派胡言東拉西扯、毫無事實根據，惡意誹謗意圖明確，自己何時變成民進黨叛徒，「我是鐵桿正綠，死了燒成灰還是綠的。」

針對游盈隆的說法，曹興誠今天則反嗆，「他說燒成灰還是綠的，那是因為他有色盲」，綠的基本訴求是反對和中國統一、主張台灣「主權獨立」，而追求民主也是綠的主要訴求，然而中共和國民黨每天叫囂統一，用盡一切手段摧毀台灣的主權和民主，大罷免運動就是排斥中共滲透立法院的黑手，更是維護台灣主權和民主的聖戰。

曹興誠說，奇怪的是一些自稱綠營的人，例如游盈隆對大罷免冷言冷語，竟然跳出來替藍營「秋後算帳」，汚衊大罷免還要沈伯洋辭職，台灣推動民主得到政黨輪替，也讓民進黨很多人從草鞋升格為穿皮鞋，「這些做官的，慢慢忘了綠營基本的信念，就是反對統一，爭取獨立。」

曹興誠表示，自己昨天這樣一說，退輔會前副主委李文忠就跳出來，穿皮鞋人的說這是「法西斯台獨」，中共想要摧毀台灣的主權不是開玩笑，對方就是不惜讓我們看到血流成河，「不敢再講獨立的綠營大佬，請照照鏡子，你們的綠色，是不是因為常待在冷氣房裡，已經變了顏色？」

曹興誠強調，沈伯洋和罷團志工可以不辭勞苦，他們在街頭櫛風沐雨重現穿草鞋的奮鬥精神，請問這些責罵的人是自慚形穢，還是因為照見有權有利、穿了皮鞋就「民主掛口頭，獨立放天邊」，忘記獨立建國的初衷，而自己更不是民進黨員，「民進黨什麼時候已經把『獨立建國』當成極端思想？希望有民進黨員告訴我。」

罷免

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