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救災、罷免雙線進行！民進黨進駐823罷區 「地毯式陸戰」助罷團

中央社／ 台北3日電
賴清德總統。（本報資料照片）
賴清德總統。（本報資料照片）

民進黨主席賴清德日前表示，會繼續與罷區公民並肩同行。黨內人士表示，黨中央目前採救災與罷免雙線進行，組成志工團持續深入台南災區救災，另8月23日投開票的7罷區屬「鐵藍中的鐵藍」，採派駐中央黨部主管深入罷區推動「地毯式陸戰」，積極協助罷團。

兼任民進黨主席的總統賴清德日前在民進黨中常會下令，面對8月23日即將到來的罷免投開票，民進黨繼續與每一位在罷區努力的公民並肩同行，請中央黨部與各地黨公職，全力支援公民團體，陪伴大家堅持到最後一刻，一起走完最後一哩路。

黨內人士今天說，目前中央黨部是「救災」與「罷免」雙線進行，災區部分由民進黨代理秘書長何博文親自帶隊，協助災後復原；罷免方面，823將投票的新北市新店、新竹縣、台中市及南投縣7個罷區，都有黨務主管與罷團接洽，立委也開始劃分責任區，民進黨會在第一線與人民站在一起。

黨內人士表示，這7個罷區屬於「鐵藍中的鐵藍」，藍營不僅地方組織綿密，更掌握地方執政資源，相較726首波罷免更為困難，民進黨將更積極協助罷團、協同作戰。

黨內人士說，823這7罷區在策略上將著重「地毯式陸戰」，以家戶拜訪、徒步掃街、站路口等方式來深入基層，並凸顯國民黨執政縣市的行政不中立、動用行政資源宣傳反罷免。

黨內人士表示，除了罷免，現在政府還要處理關稅、救災等議題，民進黨會讓人民感受到執政黨還是穩健執政；至於各罷區，將點出各個不適任藍委在國會的表現，讓人民了解不適任的理由。

罷免

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