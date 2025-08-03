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遭九把刀批外來人士…羅智強挺過罷免 反嗆「仗執政者勢欺負在野」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
作家九把刀上周投票前在臉書PO出動漫「獵人」照片喊話宣傳「對不合格的作弊玩家，大喊一聲！BOOK！請外來人士離開」藍委羅智強事隔多日也在臉書反擊，痛批九把刀就是仗執政者勢欺負在野者。圖／取自羅智強臉書
作家九把刀上周投票前在臉書PO出動漫「獵人」照片喊話宣傳「對不合格的作弊玩家，大喊一聲！BOOK！請外來人士離開」藍委羅智強事隔多日也在臉書反擊，痛批九把刀就是仗執政者勢欺負在野者。圖／取自羅智強臉書

作家九把刀上周投票前在臉書PO出動漫「獵人」照片喊話宣傳「對不合格的作弊玩家，大喊一聲！BOOK！請外來人士離開」，而他早在1月就表態簽署罷免藍委羅智強。羅事隔多日也在臉書反擊，痛批九把刀就是仗執政者勢欺負在野者。

羅智強說，他是花蓮出生、基隆長大的孩子，在高雄讀大學、服兵役，在台北成家立業，生於台灣、長於台灣，這片土地也是他最深牽掛、最愛的故鄉，卻在九把刀口中成了「外來異物」，但他絕不會稱九把刀是外來人士，更不會叫他離開台灣，「那為什麼他可以這麼輕易地否定我在這塊土地上的根？」

羅智強表示，九把刀答案就藏在他那張「獵人」漫畫附圖中「這是只有遊戲主宰者才能用的特別咒語。」「很抱歉，我必須請你們離開。」而現實中遊戲主宰者，就是如今掌權執政者，「在他們手中，誰是外來者，誰是本地人，不看事實，他說了算。」因為這是專屬於執政者的特別咒語，誰愛台灣，誰不愛台灣，都是執政者說了算。

羅智強說，若不喜歡羅智強他可以批評他的政策、作風、投票罷免，他都尊重，但若說他是「外來人士」、「應該離開」，他不同意也不接受，批評九把刀的姿態不是捍衛民主，是仗勢欺人，仗執政者勢欺負在野者如此而已，這樣的霸道，「和獵人GI裡的炸彈魔，又有什麼不同？」也感謝站出來投票力挺他的選民，否決賴總統的雜質說及了九把刀「外來人士請離開」的不厚道和霸道。

罷免

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