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站台反惡罷 蔣萬安砲轟綠只想選到贏

聯合報／ 記者楊正海葉德正江婉儀陳敬丰／連線報導
國民黨立委羅明才（右）昨天舉行「挺在地反惡罷」後援會成立大會，台北市長蔣萬安（左）到場力挺。記者胡經周／攝影
國民黨立委羅明才（右）昨天舉行「挺在地反惡罷」後援會成立大會，台北市長蔣萬安（左）到場力挺。記者胡經周／攝影

國民黨立委羅明才、楊瓊櫻昨都成立反罷免後援會。台北市長蔣萬安赴新北力挺羅明才，他說，此時是全台共同對抗關稅困境的時刻，不該再迎來一場內耗，更怒批大罷免浪費納稅人十幾億元，陪民進黨一直選、一直選、選到贏為止，「這是沒收去年的民主，這是偷走我們去年的選票，我們不同意。」

蔣萬安參加羅明才「挺在地反惡罷」後援會成立大會，他說，全台幾乎所有國民黨籍立委都被民進黨無差別式罷免，「這毫無道理、莫名其妙。」此時對外面對美國關稅政策的壓力，台南很多鄉親災民急需政府救助，大家卻看到賴清德總統、民進黨搞大罷免，心力用在內鬥內耗，他呼籲要用手中的選票告訴賴清德「我們不同意」。

國民黨主席朱立倫指出，賴的算盤很簡單，就是把在野罷掉，民進黨變多數能夠獨裁就統統解決，目標是八二三背水一戰，台灣中南部大雨成災，加上關稅貿易戰嚴峻，但民進黨、賴清德心中只有權力、鬥爭，「希望這位總統能面對全民，不是只面對罷團、面對民進黨」。

朱立倫表示，民進黨團總召柯建銘說賴總統已下軍令要拚到底，到時候什麼手段都會來，大家千萬不能輕忽，第二波民進黨只要通過罷免再重選超過六席，就可以把普發現金、放假、軍人加薪、警察、消防退休金都幹掉。

楊瓊瓔成立神岡反罷免後援會，台中市長盧秀燕說，楊瓊瓔認真會做事，被無差別罷免毫無道理，呼籲投不同意票。鍾東錦表示，大罷免是瘟疫、民主笑話。許甫強調，除了反罷免，八二三還有核三延役公投，不能讓錯誤的能源政策危害台中人健康。

楊瓊瓔說，民進黨政府把稅金當政治籌碼，發動大罷免勞民傷財，花的十多億元應拿去救災。

中部罷團昨在潭水亭觀音廟造勢，聯電創辦人曹興誠強調，七二六罷免因為國民黨作弊未成功，他不信沒買票、沒靠中共的錢；八二三應由民進黨主導、全力投入，罷團響應，可惜立院沒拿回多數，否則要宣布統一、反台獨是違法言論，就如同德國禁止納粹一樣。

大罷免 國民黨 楊瓊瓔 羅明才 蔣萬安 朱立倫

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