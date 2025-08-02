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影／戴墨鏡批賴「三無總統」 羅智強反罷免親曝又悲又怒1遭遇

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
立委羅智強今戴著墨鏡現身南投反惡罷宣講，當場親曝他在罷免前參加公祭時的悲憤遭遇。記者賴香珊／攝影
立委羅智強今戴著墨鏡現身南投反惡罷宣講，當場親曝他在罷免前參加公祭時的悲憤遭遇。記者賴香珊／攝影

立委游顥罷免案23日投票，南投藍營今舉辦在野大團結反惡罷宣講，國民黨立委羅智強、南投縣長許淑華等都到場站台，羅智強更談到在726首波罷免前的遭遇，痛訴在公祭場合遭喪家比倒讚，當場怒轟始作俑者是「三無總統」賴清德

羅智強今戴著墨鏡現身，先向支持者說明他戴墨鏡並非耍酷，而是他先前為了反民進黨惡罷，免疫力下降導致眼睛感染，卻忙到沒空去看醫生，熬到罷免順利過關才去看醫生，直接就被送進手術室動刀，目前還在休養，因此才會戴墨鏡站台。

之後他話鋒一轉砲轟賴清德是「三無總統」無品、無德又無能，直指賴及民進黨立法院黨團總召柯建銘在總統大選後就開始籌畫大惡罷，故意將國民黨立委綁上街頭，被綠營支持者霸凌，呼籲藍營支持者用不同意罷免、同意公投打臉賴清德。

羅智強當場親曝在726罷免前遭遇1狀況，令他又悲又怒，並痛批始作俑者就是撕裂台灣的賴清德，他表示，他先前去參加公祭致意，當時前方站了20多名家屬，場面哀戚，他鞠躬後家屬答禮，可答禮時竟有年輕家屬對著他比倒讚嗆他。

羅智強激動表示，他到底是做了什麼不對的事，讓對方對他有這麼大的仇恨，恨到家裡都在辦喪事了，還要比倒讚來嗆人，但他不怪那年輕人，因為在台灣過去這一年多的仇恨、對立、撕裂，都是賴清德煽動的，所以要怪賴清德，可惡至極。

此外，南投縣長許淑華也到場力挺游顥，並今到南投為游助陣的黨內外同仁及現場支持者，她表示，立法院內每一個席次都很重要，為了地方整體建設並通過更多對地方有利的法案，每個藍委都一定要保住，懇請鄉親823投下不同意罷免。

立委羅智強（左2）今戴著墨鏡現身南投反惡罷宣講，當場親曝他在罷免前參加公祭時的悲憤遭遇。記者賴香珊／攝影
立委羅智強（左2）今戴著墨鏡現身南投反惡罷宣講，當場親曝他在罷免前參加公祭時的悲憤遭遇。記者賴香珊／攝影
立委羅智強（中）今戴著墨鏡現身南投反惡罷宣講，當場親曝他在罷免前參加公祭時的悲憤遭遇。記者賴香珊／攝影
立委羅智強（中）今戴著墨鏡現身南投反惡罷宣講，當場親曝他在罷免前參加公祭時的悲憤遭遇。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（右）強調，立法院內每一個席次都很重要，每個藍委都要保住，懇請鄉親823投下不同意罷免。圖／游顥服務處提供
南投縣長許淑華（右）強調，立法院內每一個席次都很重要，每個藍委都要保住，懇請鄉親823投下不同意罷免。圖／游顥服務處提供

罷免 游顥 賴清德 羅智強 許淑華 國民黨 民進黨

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