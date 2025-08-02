影／南投反罷宣講 高金素梅為「這群人」怒斥賴清德

南投罷免立委游顥23日投票，藍營今舉辦「在野大團結反惡罷」宣講，黨外在野大聯盟發起人鄭麗文、無黨籍立委高金素梅等站台，鄭痛批執政黨反中中毒太深；高金素梅心疼南部人，怒斥賴清德沒看到人民痛苦，823再給他們一次教訓。

黨外在野大聯盟發起人、國民黨前立委鄭麗文痛批，賴清德對立委沈伯洋、聯電創辦人曹興誠等言聽計從，也不敢得罪青鳥，因為就怕青鳥也會出征他，王世堅就是受害者，完全無法容許不一樣的聲音，卻還有臉說要向民主自由致敬。

鄭麗文說，民進黨早就背叛民主、背叛自由，現在綠營內講真話的被出征，而青鳥、黑熊加上反中抗中就像鴉片，就是民進黨長期吸食的毒品，使得民進黨中毒太深，上癮了、回不了頭了，甚至喪心病狂，呼籲南投人823要投不同意罷免。

無黨籍立委高金素梅今上午赴台中為立委楊瓊瓔站台，下午挺游顥，她說，人民其實在726給了民進黨教訓，告訴他們，人民不喜歡搞大罷免，希望他們好好把內政做好，賴清德卻在中常會宣示親自領軍823再來一次，怎麼叫人民不生氣。

她進一步怒斥民進黨政府，南部之前的風災還沒好，現在大雨又來了，人民在水深火熱之中，賴清德、卓榮泰卻還沒有看到人民的痛苦，所以823一定要再給民進黨一次教訓，讓他們更清楚的知道人民不喜歡「鴨霸」的政府。

此外，民進黨政府在聲稱對美關稅簽了保密協議，不能對外說明，實際上到底出賣了台灣多少不得而知，因此讓人民更加懷念以前的台灣。高金素梅宣講後也為力挺游顥獻唱，與游顥合唱「愛拚才會贏」，大讚游是勤懇的好立委要大家支持。