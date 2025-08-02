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「燒成灰還是綠的」 游盈隆反擊曹興誠：老天有眼一定會得到報應

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「燒成灰還是綠的」 游盈隆反擊曹興誠：老天有眼一定會得到報應

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。聯合報系資料照
台灣民意基金會董事長游盈隆。聯合報系資料照

罷免失利後，台灣民意基金會董事長游盈隆批評，民進黨立委沈伯洋要負責，為此與反共護台志工聯盟召集人曹興誠互槓。游盈隆今天臉書再表示，曹興誠今天毫無尺度的汙衊他、打擊他，老天有眼，曹興誠一定會得到報應的。

游盈隆指出，老天有眼，明察秋毫，曹興誠報應在眼前。726大罷免闖下滔天大禍，害慘罷團、害慘民進黨、害慘國民黨、害慘台灣的罪魁禍首之一的曹興誠，不閉門思過，謹言慎行，今天竟然莫名其妙對他開砲，臉書發文一派胡言，東拉西扯，毫無事實根據，惡意誹謗意圖明確。

游盈隆說，這是曹某第二次公開指責他。第一次是投票前，說他不該反對大罷免，他一笑置之，不予計較；第二次就是今天，火氣很大，從頭罵到尾，什麼惡毒的話都出籠，而且毫無根據。難道在福爾摩沙，富豪就可以這樣惡行惡狀嗎？就可以這樣仗勢欺人嗎。他不以為然。

游盈隆表示，且就幾個方面，稍稍回應曹興誠的指控。首先，他什麼時候變成曹興誠口中的民進黨叛徒？眾所皆知，他是鐵桿正綠，死了燒成灰，還是綠的。如果說，因為他退出民進黨就是叛徒，那完全是黑道幫派思想觀念，絕大多數民進黨人都不會認同。否則，不少歷屆黨主席和知名大老，包括許信良、施明德、林義雄、彭明敏、陳永興、許添財、吳乃仁等，都是叛徒？

游盈隆指出，他2019年6月23日主動退出民進黨，牽涉很多原因，也公開做了六點說明，如果有興趣可以很容易在網上找到。他很平和地離開民進黨，因為覺得任務已經完成。

游盈隆說，他都就事論事，理性分析事物利弊得失，盡量站在國家與社會整體利益的基礎上，多年下來應可禁得起最嚴格檢驗，難道民進黨不能批評嗎？常看他說或寫東西的人，應該很容易發現，他的台灣認同強烈、反共產極權立場堅定、對藍營嚴厲監督、對白營不假辭色。曹某蓄意要栽贓他「抱國民黨或共產黨大腿」，根本是滑天下之大稽，如果說是曹興誠自我的告白，相信的人一定多到滿坑滿谷。

游盈隆表示，提到他當年追隨元帥東征的精神，接受黨的多次徵召，返鄉參選花蓮縣長和立委，開疆闢土，保護台灣最後一塊淨土，那是許多明理的民進黨人津津樂道的事情，但是在曹興誠這種不了解過去那段歷史的人眼中，就變得充滿功利，以輸贏論成敗，甚至連他參選幾次都說錯。

游盈隆指出，鄭重再說一次，他從未在參選失利後說花蓮人沒水準這種話，講這句話的另有其人，且28年前，他第一次被黨徵召參選花蓮縣長，在國民黨大本營，獲得5萬5千多票，曾是民進黨在花蓮最受歡迎的政治人物，現在還是民進黨花蓮縣長候選人得票紀錄最高保持人，他感謝花蓮人。

游盈隆說，最後，有關他2015年曾想參選新北市第一選區立委，內情複雜並非曹興誠所說那樣，有機會再和大家分享，如果大家有興趣的話。

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