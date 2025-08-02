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續拚823罷免 曹興誠直言「單靠罷團不夠」：接下來交給民進黨

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
聯電創辦人曹興誠（圖）表示，游盈隆要告隨便他，濫用司法資源，無恥。記者陳敬丰／攝影
聯電創辦人曹興誠（圖）表示，游盈隆要告隨便他，濫用司法資源，無恥。記者陳敬丰／攝影

726第一波罷免投票24比0，罷團再拚823，今天中部罷團在台中集結，宣講台中、南投遭罷5名藍委的罷免理由。聯電創辦人曹興誠受邀出席，表示罷團一定要和民進黨合作，823應該由民進黨主導、罷團策應，整合反共力量，即使罷不掉也沒關係，要繼續努力建立台灣國。

台中第二、第三、第八選區罷團與南投第一、第二選區罷團，加上台灣經濟民主連合今天在台中潭子潭水亭觀音廟集結，說明5名藍委的罷免理由；現場持續下雨，罷團搭起帳棚，也舉辦市集，仍吸引數百支持者到場。

經民連召集人賴中強說，726雖然是24比0，已經展現台灣公民深耕民主的重要意義。第一，公民團體填補政黨缺位，解決過去國會沒有效忠台灣民主共同體反對黨的窘境；第二，公民運動改變了立委選舉文化，人民未來會強化問責、認真檢視政見與院會表決紀錄，選舉勝敗關鍵不再只有地方派系與人情動員。

賴中強說，第三，罷免運動重建台派基層，民進黨雖是街頭起家，廢除鄉鎮區黨部後基層動員系統受限，公民運動這次集結130多萬人，可堪重任；第四點是重塑政治溝通，罷團志工親身與不同政治立場的民眾對話，不斷檢討、反省中重塑政治溝通文化，改變過去社群媒體上不同立場者無法溝通的現象。

中投罷團接棒，表示顏寬恒楊瓊瓔江啟臣馬文君游顥等5名藍委推動中配六改四等親中法案、濫刪預算，同時毫不關心地方民生，忘記對選民的承諾，缺乏問政專業，只是遵從黨意的投票機器。

曹興誠則表示，823的罷免民進黨要全力投入，單靠罷團力量不夠，民進黨主導、罷團策應，這樣的配置就會成功；他認為接下來的工作就是釜底抽薪，讓人民了解國民黨與共產黨的相似之處，統一很可怕，統一違反人權，是違反聯合國人權憲章的侵略行為。

曹興誠說，可惜這次沒拿回立院多數，否則要宣布，統一是違法言論，就如同德國禁止納粹一樣，「統一」是侵略、反人權；同樣的，「反台獨」也是反對台灣主權的違法言論，要從這些基本做起，挺天理、護公道，中共與國民黨違反天理，要把他們徹底祛除。

曹興誠樂觀的說，接下來就交給民進黨了，也請罷團繼續罷免，希望可以成功，不過罷不掉也沒關係，對手都是流氓，這次守住地盤，他不信沒有買票、沒有靠中共的錢；這次已經把藍委搞到哭哭啼啼，持續努力，一定會把這些人趕出台灣。

現場雖然持續下雨，仍湧入數百名熱情支持者。記者陳敬丰／攝影
現場雖然持續下雨，仍湧入數百名熱情支持者。記者陳敬丰／攝影
聯電董事長曹興誠（左三）表示，罷團一定要和民進黨合作，823應該由民進黨主導、罷團策應，整合反共力量。記者陳敬丰／攝影
聯電董事長曹興誠（左三）表示，罷團一定要和民進黨合作，823應該由民進黨主導、罷團策應，整合反共力量。記者陳敬丰／攝影
經濟民主連合與中部罷團齊聚台中，重申726罷免的重大意義，以及為何要在823罷免5名中部藍委。記者陳敬丰／攝影
經濟民主連合與中部罷團齊聚台中，重申726罷免的重大意義，以及為何要在823罷免5名中部藍委。記者陳敬丰／攝影
經濟民主連合召集人賴中強（中）表示，726投票結果雖不如意，已經展現台灣公民深耕民主的4個重要意義。記者陳敬丰／攝影
經濟民主連合召集人賴中強（中）表示，726投票結果雖不如意，已經展現台灣公民深耕民主的4個重要意義。記者陳敬丰／攝影

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