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曹興誠怒槓游盈隆！先酸綠元老如毛澤東墮落 再嗆「無恥」：要告隨便
聯電創辦人曹興誠和台灣民意基金會董事長游盈隆在網路上罵戰越演越烈，游表示要對曹提出加重誹謗告訴。曹興誠今天再批，很多民進黨元老得到特權而墮落，游盈隆就是其中之一，要告隨便他，濫用司法資源、無恥。
曹興誠今天赴台中參加中部罷團造勢，他指出毛澤東1919年就說過「湖南應該建立共和國」但後來為了巴結蘇俄墮落，放棄原本的目標；這就跟很多民進黨元老一樣，因特權而墮落。
曹興誠表示，游盈隆在網路上攻擊民進黨立委沈伯洋，他看不下去才罵游；沈為了大罷免沒日沒夜，多麼勞苦，到花蓮造勢甚至自己開車來回，直呼「太危險」；沈伯洋付出這麼多，卻被游盈隆天天罵，為什麼？就是因為沈伯洋和他自己都是中共的眼中釘，他們抗中保台。
至於游盈隆已表示要提出加重誹謗告訴，曹興誠不屑的說「他(游)可以罵人不是誹謗，別人罵他就是，根本是濫用司法資源，無恥。」
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