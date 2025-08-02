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曹興誠驚句連發！先嗆國民黨726罷免作弊 再鼓勵「大陸各省獨立」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
聯電創辦人曹興誠（中）表示，未來要建立台灣國，還要鼓勵中國大陸各省獨立。記者陳敬丰／攝影
聯電創辦人曹興誠（中）表示，未來要建立台灣國，還要鼓勵中國大陸各省獨立。記者陳敬丰／攝影

聯電創辦人曹興誠推動大罷免，今天參加中部罷團造勢，他語出驚人，表示726罷免是因為國民黨作弊才沒有成功，但公理自在人心，未來要繼續朝更高的目標前進，也就是建立台灣國；不只如此，還要鼓勵中國大陸各省獨立，讓中共政權垮掉，未來台灣可以和中國各省和平相處。

曹興誠表示，726大罷免雖然24選區皆未通過，但罷團沒有輸，原因有二。第一，二階連署前國民黨立委多麼囂張跋扈，王鴻薇說「沒有在怕」、徐巧芯說「你罷5個我罷10個」，但二階過了之後全部哭哭啼啼，跑回選區低聲下氣，囂張氣焰通通不見，這就是偉大的成功。

曹興誠說，第二個原因，是國民黨用很多非法欺騙的手段顛倒黑白，和黑道保護地盤沒有兩樣；立法院非法通過普發1萬元，又騙老百姓投同意罷免會損失1萬，這就是可恥的欺騙。用種種欺騙手段保住地盤，和流氓沒兩樣，共產黨最喜歡的就是流氓地痞。

「不要因為這次被流氓作弊就氣餒！」曹興誠喊，團結保持偉大公民的力量，將來會是台灣長治久安的基本力量，公理自在人心，還要朝更高目標去做，就是建立台灣國，斬斷中共的黑手，趕出中國勢力。

曹興誠進一步說，台灣本來就是台灣人的台灣，這是1948年世界人權宣言所稱的主權在民；這句話不只要在台灣講，更要在中國講，山東是山東人的山東、福建是福建人的福建、廣東是廣東人的廣東。最近美國紐約法拉盛就有人發起上海獨立運動，他們要鼓勵中國各省獨立。

曹興誠激昂表示，未來努力目標不只是台獨，台灣已經是獨立國家，而是要讓中國各省脫離中共魔爪；中共垮台，台灣可以和各省和平相處。台灣要反抗統一、反抗侵略，成為民主的燈塔，號召所有被中共欺騙統治的地區站起來。

罷免 中共 罷團 曹興誠 國民黨

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