柯建銘指823大罷免背水一戰 游淑慧諷：南部已「被水」一戰
首波大罷免大失敗，民進黨立院黨團總召柯建銘昨表示，823大罷免是背水一戰，黨主席賴清德已下令，重點在八二三的「精準罷免」。國民黨北市議員游淑慧今在臉書發文指出，民進黨真的在背水作戰耶，南部已經「被水」一戰、苦不堪言。
南部接連受到颱風水患影響，出現災情。游淑慧指出，南部已經「被水」一戰；但賴清德還是要堅持要「背水」一戰」不看災區災民、背對南部水患，繼續投入政治惡鬥，是什麼樣的鐵石心腸？
對於「精準罷免」游淑慧指出，所以民進黨承認726大惡罷是散彈打鳥、亂罷一通嗎？如果823再繼續全數打空，誰要負責？「老柯」嗎？ 游淑慧也問柯建銘「你這樣轉答的聖意，賴清德要認嗎？」用賴清德當盾牌。
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