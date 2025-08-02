柯建銘指823大罷免背水一戰 游淑慧諷：南部已「被水」一戰

首波大罷免大失敗，民進黨立院黨團總召柯建銘昨表示，823大罷免是背水一戰，黨主席賴清德已下令，重點在八二三的「精準罷免」。國民黨北市議員游淑慧今在臉書發文指出，民進黨真的在背水作戰耶，南部已經「被水」一戰、苦不堪言。

南部接連受到颱風水患影響，出現災情。游淑慧指出，南部已經「被水」一戰；但賴清德還是要堅持要「背水」一戰」不看災區災民、背對南部水患，繼續投入政治惡鬥，是什麼樣的鐵石心腸？