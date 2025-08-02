快訊

氣象署豪大雨警示！嘉義縣朴子市、東石鄉立即停班停課

踢爆台師大女足抽血案！簡奇陞仍熱血：要當老師的老師

「BANPRESTO X 一番賞EXPO 2025」華山登場！鬼滅之刃、膽大黨與葬送的芙莉蓮統統有

柯建銘指823大罷免背水一戰 游淑慧諷：南部已「被水」一戰

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照

首波大罷免大失敗，民進黨立院黨團總召柯建銘昨表示，823大罷免是背水一戰，黨主席賴清德已下令，重點在八二三的「精準罷免」。國民黨北市議員游淑慧今在臉書發文指出，民進黨真的在背水作戰耶，南部已經「被水」一戰、苦不堪言。

南部接連受到颱風水患影響，出現災情。游淑慧指出，南部已經「被水」一戰；但賴清德還是要堅持要「背水」一戰」不看災區災民、背對南部水患，繼續投入政治惡鬥，是什麼樣的鐵石心腸？

對於「精準罷免」游淑慧指出，所以民進黨承認726大惡罷是散彈打鳥、亂罷一通嗎？如果823再繼續全數打空，誰要負責？「老柯」嗎？ 游淑慧也問柯建銘「你這樣轉答的聖意，賴清德要認嗎？」用賴清德當盾牌。

北市議員游淑慧今在臉書發文批評民進黨823大罷免。圖／取自游淑慧臉書
北市議員游淑慧今在臉書發文批評民進黨823大罷免。圖／取自游淑慧臉書

罷免 柯建銘 賴清德 游淑慧

延伸閱讀

怨老柯成「擋案魔人」 綠委：為和藍白切割犧牲問政成績

823繼續罷 柯建銘：賴清德已下令 背水一戰要精準罷免

王義川稱台中人在意錢 游淑慧：怪東怪西最不該檢討選民

點「不同意票」4含意…游淑慧一句話曝賴清德柯建銘823壓力

相關新聞

楊瓊瓔成立反惡罷後援會 過來人警告：別以為726贏了823就安全

國民黨台中立委楊瓊瓔今天成立神岡區反惡罷後援會，力抗823第二波大罷免，市長盧秀燕、其他5名遭罷藍委現身力挺。遭罷「過來...

提日媒也批賴政府推動罷免 侯友宜：人民已看得很累

新北市長侯友宜今出席新店立委羅明才反罷免活動，侯致詞時提到，人民已經很厭惡罷免，連日本媒體的社論，都對賴政府嚴厲批評，他...

柯建銘指823大罷免背水一戰 游淑慧諷：南部已「被水」一戰

首波大罷免大失敗，民進黨立院黨團總召柯建銘昨表示，823大罷免是背水一戰，黨主席賴清德已下令，重點在八二三的「精準罷免」...

台中823反罷免第一槍！楊瓊瓔反罷後援會 藍白無黨籍合力抗綠

823第二波大罷免投票倒數3周，台中有3名藍委遭罷，是人數最多的縣市，第三選區立委楊瓊瓔今天率先打響反罷免第一槍，在神岡...

影／楊瓊瓔反罷後援會成立 盧秀燕誇讚：最優質立委

立委楊瓊瓔8月23日面臨被罷免投票的危機，今天在神岡舉行反罷後援會。台中市長盧秀燕到場站台力挺。她在致詞時表示，今天楊瓊...

中三藍委楊瓊瓔成立後援會　盧秀燕讚「不是民進黨才被罷」

823第二波大罷免投票倒數3周，台中第三選區立委楊瓊瓔今天率先打響反罷免第一槍，在神岡成立反罷免後援會。台中市長盧秀燕到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。