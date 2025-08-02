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台中823反罷免第一槍！楊瓊瓔反罷後援會 藍白無黨籍合力抗綠

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國民黨台中立委楊瓊瓔成立反罷後援會，民眾黨副秘書長許甫等人上台助陣，除了呼籲在野勢力共抗惡罷，也為823核三延役公投宣傳。圖／楊瓊瓔服務處提供
國民黨台中立委楊瓊瓔成立反罷後援會，民眾黨副秘書長許甫等人上台助陣，除了呼籲在野勢力共抗惡罷，也為823核三延役公投宣傳。圖／楊瓊瓔服務處提供

823第二波大罷免投票倒數3周，台中有3名藍委遭罷，是人數最多的縣市，第三選區立委楊瓊瓔今天率先打響反罷免第一槍，在神岡成立反罷免後援會，台中市長盧秀燕等人出席。民眾黨、無黨籍人士也共襄盛舉，展現823在野合力抗綠氣勢。

楊瓊瓔今天上午在神岡區政義美食婚宴會館舉辦後援會成立大會，現場湧入上千支持者；遭罷藍委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、顏寬恒、江啟臣出席，台北市副市長李四川等人也到場，盧秀燕上午先到北屯與石岡勘災，接近中午時也將現身。

非藍在野黨現身力挺，無黨籍苗栗縣長鍾東錦、無黨籍立委高金素梅、民眾黨副秘書長許甫、立院黨團主任陳智菡、台中市黨部主委陳清龍、前立委蔡璧如現紛紛登場，強調在野團結對抗惡罷。

鍾東錦表示，大罷免是一場瘟疫、民主笑話，根本就不應該發生，民進黨不分青紅皂白罷免優秀立委，違背做人處事的道理，若是讓罷免得逞，就是民主的笑話；台灣最驕傲的就是民主制度比別人更成熟、進步，若有任何一席立委被罷掉，台灣就輸了。

高金素梅說，美國宣布台灣關稅20%，這還不包含後續附帶條件，若比照日本需要投資美國4000億美金，相當於12兆台幣、4年總預算、每個台灣人背上52萬元；現在青鳥動不動叫人「滾回大陸」、「中共同路人」，一點都不像台灣人的善良，823要投下不同意罷免，找回善良。

許甫、陳智菡、陳清龍、蔡璧如等人表示，民眾黨部分黨派力挺優秀立委，在野黨要合作對抗惡罷、對抗民進黨；除了反罷免，白營也強調，823還有核三延役公投，為了不要讓民進黨錯誤能源政策危害台中人健康，也懇請鄉親對公投投下同意票。

罷免 楊瓊瓔

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